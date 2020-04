I NUMERI

PADOVA Sei persone sono decedute nelle scorse ore a causa del Coronavirus. All'ospedale di Cittadella è morto Gino Antonello, 63 anni, originario di San Martino di Lupari. Nel centro per anziani della città murata non ce l'ha fatta Loredana Maria Cavaion, originaria di Mirano. La casa di riposo di Merlara piange Ornella Folcato, 85 anni, di Castelbaldo: era la prima contagiata dell'istituto Piero e Santa Scarmignan dall'inizio dell'emergenza. La casa di riposo di Fiesso d'Artico (Venezia) ha dovuto dire addio alla 99enne Giuseppina Cesari, di Torre di Padova. Secondo decesso nella struttura di Bovolenta: è mancato nel tardo pomeriggio di ieri Pietro Falaguasta, 80 anni, di Agna: risultato positivo al tampone, era ricoverato da alcuni giorni a Schiavonia dove è deceduto. Un'altra persona ieri è morta in Azienda ospedaliera. Le vittime del Coronavirus salgono così a 195.

Continua a calare il contagio, in provincia di Padova sono stati registrati 42 nuovi casi nel giro di 24 ore. Il dato arriva dal confronto degli ultimi report di Azienda Zero. I casi di Covid-19 in totale sono arrivati a quota 3.633. I padovani positivi al tampone sono 2.110, 142 in più rispetto al precedente report. I guariti, risultati negativi a due tamponi di seguito nel giro di 48 ore, sono 1.329. Nel giro di una giornata sono stati dichiarati negativizzati 179 nuovi soggetti. Sul territorio padovano ben 293 persone sono uscite dalla quarantena, in totale rimangono in isolamento domiciliare in 2.470. Da più di una settimana si nota il calo dei ricoveri, anche questa volta il trend è confermato. 222 persone positive al Coronavirus si trovano negli ospedali padovani, sette in meno rispetto venerdì mattina. Dall'inizio dell'emergenza la sanità padovana ha dimesso 465 pazienti. In Azienda ospedaliera i ricoverati in reparto sono 62 (-12) mentre quelli in terapia intensiva sono 17 (stabili). Al Covid center di Schiavonia le degenze non critiche sono 110 (+1), invariata la situazione nella rianimazione con 7 pazienti gravi. All'ospedale di Cittadella rimangono 2 pazienti in terapia intensiva e all'ospedale di Camposampiero altri 4 in reparto. Spostandosi alla casa di Cura Villa Maria di Padova, le degenze sono undici (+4). L'ospedale di comunità di Camposampiero invece accoglie 8 positivi non critici (-1).

«I medici non sono valorizzati». Ancora una volta Giampiero Avruscio, angiologo e responsabile dell'Anpo, Associazione nazionale primari ospedalieri di Padova, fa luce sull'assenza di riconoscimenti ai sanitari impegnati nell'emergenza. «In Azienda ospedaliera, dove i dati dimostrano un migliore controllo del contagio, la più bassa letalità al Covid-19, dove sono in campo le più svariate sperimentazioni - scrive Avruscio - da anni i medici sono discriminati. La quota accessoria in busta paga è inferiore rispetto quella dei colleghi delle altre Ulss».

Frattanto prosegue inesorabile il dramma delle case di riposo. Desiderava tagliare il traguardo dei 100 anni circondata da figli, nuora, genero e nipoti. Il sogno è svanito in un letto della struttura di Fiesso d'Artico. Ha avuto i primi sintomi del Coronavirus attorno al 10 aprile. L'altro giorno il suo cuore, già debilitato dall'età avanzata, ha smesso di battere. L'ennesima vittima del Covid-19 è Giuseppina Cesari, aveva 99 anni. Originaria di Padova dove ha sempre vissuto, nel quartiere di Torre, da qualche anno era ospite della Casa di riposo di Fiesso. La perdita del marito l'aveva molto abbattuta, ma ciò nonostante era rimasta autosufficiente. Fino all'ultimo l'anziana è sempre rimasta lucida e attiva, coccolata dall'affetto dei tre figli Adriana, Franca e Renzo che con lo scoppio dell'emergenza la salutavano con lo smartphone. Chi l'ha conosciuta l'ha definita una persona attenta e premurosa, cordiale e soprattutto innamorata della vita.

Il 26 marzo scorso aveva compiuto 63 anni Gino Antonello, residente a San Martino di Lupari. Purtroppo impossibile festeggiare come avrebbe desiderato, perché era in una stanza d'ospedale. Dai primi giorni di febbraio era ricoverato al San Bortolo a Vicenza, poi è stato trasferito nell'ospedale di comunità di Cittadella e da questo al locale ospedale civile dove ieri, sabato, è mancato. Aveva alcune patologie che sono state terreno fertile per il Coronavirus che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Lascia la moglie Valentina ed il fratello Giancarlo. Persona molto conosciuta a San Martino di Lupari per la sua attività di libero professionista. Era un contabile. Stimato come uomo in quanto capace di rapportarsi con tutti, gentile nei modi e nell'essere, e come lavoratore. Ligio, attento, riservato, preciso, preparato, insomma, una persona di fiducia alla quale in tanti si erano affidati nella delicata e non semplice attività qual è quella dell'amministrazione. «Lavorava tante ore al giorno e per questo non faceva parte di associazioni, il tempo lo trascorreva con me - ricorda la signora Valentina - Condividevamo la passione per il calcio, lui tifoso della Juventus mentre io del Milan, proprio delle belle sfide le nostre.

Non lo aveva fermato la guerra, nemmeno il nazifascismo che aveva combattuto strenuamente e in prima linea forte della sua professione, tanto da essere ricordato come il ferroviere partigiano. É invece stato il Coronavirus a strappare alla vita Bruno Bordin, 95enne di Camposampiero, spirato a Padova il 16 aprile. Divenuto partigiano nel 44 a 19 anni sotto il comando del celebre Lampo, fu tra gli artefici di numerose operazioni e sostenitore della Resistenza, come lo ricorda il sindacato provinciale dei ferrovieri. Alle 15 la salma sarà trasferita al Cimitero Maggiore dall'obitorio dell'ospedale dove, nel rispetto delle restrizioni, sarà possibile dargli l'ultimo saluto dalle 11 alle 14.

