MONSELICE Salgono a 22 le vittime del Covid-19 al Centro Servizi Anziani di Monselice. Nella giornata di ieri è infatti mancata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove era stata ricoverata nei giorni scorsi a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, un'ospite di 89 anni. E nel pomeriggio non ce l'ha fatta nemmeno un ottantacinquenne.

Altri anziani sarebbero ancora in condizioni tali da preoccupare i medici, ma complessivamente la situazione nella struttura di via Garibaldi appare sotto controllo. Nei giorni scorsi sono anche stati avviati i testi sierologici, i cosiddetti testi veloci.

«In questa fase possono dare un contributo sull'evoluzione della malattia all'interno della struttura. ha spiegato il Commissario Straordinario, il dottor Francesco Lunghi - Aiutandoci anche a capire se alcuni ospiti sono guariti o comunque in via di guarigione». Se è innegabile la lunga scia di lutti che il Coronavirus ha lasciato dietro di sé al Centro Servizi Anziani, infatti, è altrettanto vero che molti ospiti hanno lottato contro il virus e hanno vinto. La battaglia è lunga e molto dura, ma all'interno della struttura di via Garibaldi, in linea con quanto suggerito dall'Ulss6, le terapie somministrate dai medici agli ospiti ammalati si sono rivelate in molti casi efficaci. Il dottor Lunghi ha avuto conferma della bontà dell'operato all'interno della struttura anche dal dottor Jacopo Monticelli, consulente infettivologo dell'Ulss6, al quale si era rivolto per capire se le procedure seguite all'interno del Centro Servizi Anziani fossero corrette in ogni aspetto. I protocolli sono risultati in linea.

Gli sforzi prodigati dai medici e dall'organico del Csa continuano quindi, senza interruzioni, nella giusta direzione. La routine è ormai ben avviata e consolidata, sempre orientata al benessere psicofisico degli ospiti. Dei circa 150 ospiti della struttura sono rimasti davvero in pochi a non aver contratto il virus. Gli ultimi tamponi pervenuti hanno infatti confermato la positività al Covid-19 di circa trenta ospiti che al tampone precedente erano risultati negativi, salvo cominciare a manifestare i sintomi tipici a distanza di qualche giorno dall'esame, oltre che di due operatori.

«Credo che alla fine rimarranno appena dieci-quindici ospiti davvero negativi. ha fatto sapere il dottor Lunghi Ma volete sapere una cosa? È meglio così. Anzitutto perché le condizioni di questi ultimi ospiti a cui è stato effettuato il tampone non sembrano preoccupanti: hanno buone probabilità di riuscire a combattere il virus. Poi perché quando tra uno o due mesi, riapriremo il Centro alle visite, e prima o poi dovremo farlo, il virus potrebbe tornare a circolare e allora le cose potrebbero mettersi male per chi ancora non l'avesse contratto».

Anche parte del personale risultato contagiato all'inizio dell'emergenza ha potuto riprendere la propria attività all'interno del Centro, finalmente guarito e in buone condizioni di salute.

Pare dunque essere passato il momento più critico nella struttura: anche i turni del personale sono stati finalmente riorganizzati e si comincia a guardare con più fiducia nelle prossime settimane.

Il morale degli ospiti appare più disteso e gli sforzi degli operatori sono indirizzati anche a questo. Già nei scorsi agli anziani in buono stato di salute sono state permesse delle brevi passeggiate in giardino, a gruppetti di tre, nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Non è poi mancata la possibilità di mettere in contatto gli ospiti attraverso videochiamate con i loro familiari, in attesa del momento in cui potranno finalmente riabbracciarsi.

