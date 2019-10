Anche il centrodestra alza la voce: «Concentratevi sul riscaldamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLITICAPADOVA Anche le opposizioni politiche vanno all'attacco delle proposte di Legambiente in tema di viabilità per il futuro di Padova. «Come già detto in passato, ci batteremo ferocemente contro ogni tentativo di introdurre un pedaggio per l'accesso in centro. L' auto non è né un lusso, un capriccio da tassare, è un' irrinunciabile esigenza per decine di migliaia di lavoratori e cittadini - dicono i consiglieri Elena Cappellini ed Enrico Turrin di FdI -, le auto sono sempre meno inquinanti. L'ambientalismo militante si è scelto...