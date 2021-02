Sta tornando il sereno nella Casa di Riposo di Noventa Padovana. Ad oggi tutti gli ospiti e gli operatori sono negativi al Coronavirus. Un risultato raggiunto dallo staff coordinato dal direttore Davide Colombo grazie ad una maniacale attenzione alle disposizioni anti covid. «Attualmente - ha detto Colombo - nella nostra struttura sono presenti 36 ospiti al primo piano e 45 ospiti al secondo piano, tutti negativi, con l'ultimo anziano ancora positivo dal 3 dicembre scorso che si è negativizzato lunedì». L'attività di vaccinazione è andata a buon fine e nei giorni scorsi tutti i presenti hanno ricevuto la seconda dose. Novità in arrivo: «Da lunedì riprenderanno le visite protette al mattino e pomeriggio, attraverso vetro e con interfono o cellulare. Il 10 febbraio poi - ha concluso il direttore - partirà il progetto Finalmente un abbraccio, attraverso l'utilizzo di un gazebo trasparente munito di maniche, che consente il contatto fisico tra ospite e familiare. Si stratta di un dispositivo che avevamo acquistato a fine ottobre, ma a causa del focolaio che avevamo avuto in struttura è stato necessario rinviarne l'uso».

La casa di riposo di Noventa guidata dal presidente Denis Cacciatori ora mette in campo una proposta già molto apprezzata in altre strutture venete. (C.Arc)

