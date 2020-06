Dal 17 marzo al 2 giugno 2020, sono quasi 8.500 le operazioni pervenute al Fondo di garanzia a seguito dei provvedimenti introdotti dai dl Cura Italia e Liquidità da imprese della provincia, per un importo di 461 milioni di euro. Di queste 7.320 sono quelle fino a 25mila euro a garanzia 100% dello Stato, secondo l'elaborazione realizzata dall'Ufficio studi di Confartigianato Imprese Veneto, su dati del Fondo centrale di garanzia. «Per molte imprese la liquidità è ancora un miraggio - precisa il presidente Roberto Boschetto (nella foto) - parliamo di aziende che, per ripartire, hanno chiesto in media 250mila euro. Nel comparto artigiano sono le imprese più strutturate, che ora hanno bisogno di certezze per poter programmare il futuro». Per gli importi inferiori a 25mila Euro, l'Ufficio credito di Confartigianato non segnala particolari criticità: «Il 90% delle richieste passate per la nostra associazione si sono risolte con un'erogazione continua Boschetto questo non significa che i tempi siano stati immediati». Il secondo elemento che scoraggiava la domanda erano i 6 anni previsti per l'ammortamento del debito: «La conversione in legge del Decreto liquidità ha portato la possibilità di restituire quanto erogato in 10 anni. Si tratta di una vittoria di Confartigianato, che nelle ultime settimane ha concentrato i suoi sforzi per ottenere questo importante risultato» conclude Boschetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA