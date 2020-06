L'INTERVENTO

PADOVA Per le ambulanze della Croce Rossa arriva la sanificazione spaziale. I veicoli deputati al soccorso e gli ambienti del Comitato Cri di Maserà saranno sanificati con le innovative tecnologie dell'italiana Idrobase, nota per aver realizzato macchinari anti Covid-19, elaborando esperienze della statunitense Nasa; l'azienda di Borgoricco ha infatti donato un nebulizzatore trasportabile aria-acqua Nube che permette la sanificazione di automezzi e locali attraverso la loro saturazione con soluzioni disinfettanti, che si disperdono successivamente alla semplice apertura delle porte. Il Comitato Cri di Maserà si è inoltre dotato di uno spruzzatore (denominato A-Spruzzo-Extreme) utilizzabile per la disinfezione degli abiti da lavoro e di un nebulizzatore elettrico (Sanifog) per sanificare anche gli angoli più remoti degli immobili.

«Proseguiamo così commenta Bruno Ferrarese, copresidente di Idrobase Group una concreta collaborazione con le realtà del territorio. La pandemia ha evidenziato la necessità di una nuova cultura dell'igiene sia personale che sociale, la cui crescita non può che partire dalle consapevolezze individuali. Siamo un'azienda internazionale, che mantiene salde radici nella propria realtà, credendo nell'etica d'impresa; per questo, siamo soddisfatti di avviare collaborazioni locali per trasferire anche qui esperienze d'avanguardia, maturate in tanti anni di lavoro nel settore«. Prosegue intanto la raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa - Comitato di Padova per fronteggiare le necessità emerse con l'avvento del covid-19. «Per riuscire a dare una risposta adeguata all'emergenza sanitaria in corso nel territorio, il Comitato della Croce Rossa di Padova è sceso in prima linea istituendo più ambulanze, più personale sanitario, più mezzi di soccorso, più volontari. I nostri volontari lavorano per la comunità 24h/24h e sette giorni su sette. Da sempre siamo presenti in risposta alle emergenze e sin da subito abbiamo iniziato a rispondere con tutti i mezzi possibili oltre a garantire i consueti servizi quotidiani. Per dare una risposta al coronavirus - ricordano dal Comitato patavino - abbiamo istituito un'ambulanza specializzata, con personale qualificato: questo mezzo si sposta su indicazione della Centrale operativa, raccoglie le persone sospette o affette da covid-19 e le porta all'ospedale di riferimento».

Mediamente, solo con questo servizio, durante le fasi acute dell'emergenza la Cri di Padova ha dato risposta a una ventina di chiamate giornaliere. Ma per continuare a garantire la salute di tutta la comunità e coprire le spese del super-lavoro la Croce Rossa ha bisogno di aiuto. L'obiettivo dichiarato è quello, non solo di acquistare dispositivi di protezione individuale per gli operatori (mascherine, camici monouso, guanti, etc.) e materiali come tende pneumatiche, brandine, coperte, ma di provvedere alla manutenzione dei mezzi di soccorso (ambulanze, pulmini e veicoli speciali). Chi desidera offrire il suo sostegno può fare un versamento sul conto corrente IBAN IT21V0306909606100000078784, intestato a Croce Rossa italiana - Comitato di Padova. L'obiettivo è raggiungere i 30mila euro. Finora ne sono stati raccolti poco più di 4mila.

Federica Cappellato

