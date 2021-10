Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIPADOVA Da un lato la fibrillazione dei negozianti e dall'altro la tranquillità degli albergatori. Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass ogni categoria vive l'attesa in modo diverso e non tutte domani mattina si imbatteranno negli stessi problemi. Se ieri abbiamo raccontato come il settore artigiano abbia già molti cantieri a rischio-stop, ora va evidenziato che anche baristi e commercianti vivono l'attesa...