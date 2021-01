PADOVA Ammalarsi insieme, scoprirsi fragili e in balìa di un virus cattivo e imprevedibile. Trovarsi separati dopo una vita insieme, accomunati dalla stessa identica diagnosi. E poi, dopo tanto penare, guarire. Anche questo in contemporanea. E ritrovarsi, ben oltre il Natale. Banale chiamarlo regalo, ma tale è stato: il più grande, il più desiderato.

È una storia di autentica speranza quella di Vittorino Ferronato, che soffierà sulla torta dei 90 anni il 28 gennaio prossimo, e di sua moglie Amalia Chiomento, che di primavere ne ha 83. Il Covid ha segnato la strada di entrambi: Vittorino viene ricoverato la vigilia di Natale, per uno scherzo del destino proprio il giorno del compleanno di lei. Amalia lo segue a ruota 40 ore dopo. Certo che delle feste del genere non se le sarebbero davvero aspettate, dopo aver resistito a un 2020 così duro, fatto di lockdown, timori, angosce, solitudine, nuove restrizioni, ma la salute, quella teneva.

A raccontare la loro storia sono le figlie, Debora e Manuela in un post sui social, scritto apposta per dire grazie. «La vigilia di Natale mio padre Vittorino Ferronato è stato ricoverato per Covid in condizioni gravi e dopo due giorni anche mia madre Amalia Chiomento che il 24 dicembre ha compiuto 83 anni è stata ricoverata anche lei. Sono stati portati entrambi al settimo piano del Monoblocco di Padova. Dopo alcuni giorni molto critici grazie all'intervento dei medici, infermieri hanno superato la crisi».

La coppia, benché divisa per ragioni di cura, ce la fa. E dopo aver sconfitto la fase acuta della malattia, si reincontra. «Volevamo ringraziare di cuore - proseguono le sorelle Ferronato - tutto il personale per l'assistenza e la premura che ha avuto nei confronti di entrambi. Purtroppo non erano in stanza insieme ma appena le condizioni lo hanno permesso gli operatori li hanno fatti incontrare».

Finalmente insieme, commossi e vincenti. L'altro ieri le porte dell'Azienda ospedaliera universitaria si sono aperte: i coniugi sono stati dimessi. «Finalmente abbiamo portato a casa i nonni - dicono felici Debora e Manuela -, ringraziamo nuovamente tutti gli operatori del settimo piano che per noi sono stati come angeli ed eroi e che hanno sempre avuto una parola di conforto nei momenti più bui».

Il tempo ora per celebrare, retroattivamente, il Natale e quel compleanno di Amalia, rimasto sospeso. Nuovamente a casa, e festa sia.

Federica Cappellato

