Altro giro di vite: ora sono a rischio cantanti dal vivo e musica nei bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIRETTIVAPADOVA Nuovi guai per baristi e ristoratori. Dopo il giro di vite sui plateatici voluto dalla Sovrintendenza, a incombere come una spada di Damocle è la nuova gestione dei diritti d'autore per la musica dal vivo. A rischio sono i piano bar e tutte le esibizioni dal vivo, perchè dal 1. luglio sono previsti nuovi adempimenti e ulteriori aggravi burocratici per gli esercenti che, per allietare i clienti, organizzano intrattenimenti musicali dal vivo.ORGANISMOÈ stato siglato, infatti, un accordo tra Siae e Lea-Soundreef (i due...