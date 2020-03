L'EMERGENZA

PADOVA La catena del contagio in Azienda ospedaliera non accenna ad arrestarsi, sono saliti a cinque i medici risultati positivi al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza. L'allarme si è diffuso al Dipartimento di salute della donna e del bambino. In via preventiva sono stati chiusi gli ambulatori di Anestesia e Chirurgia pediatrica e le relative sale operatorie, l'Hospice pediatrico e gli ambulatori di Ginecologia. Il primo positivo, un chirurgo pediatrico, è stato individuato nella giornata di martedì. Il giorno dopo si è aggiunta una collega, anche lei chirurgo pediatrico. Nelle scorse ore sono stati confermati altri tre casi: un anestesista, uno specializzando in Neurochirurgia e un neonatologo. Sono tutti in buone condizioni di salute e si trovano a casa in isolamento. Solo due di loro mostrano i sintomi influenzali tipici del contagio da Coronavirus, gli altri sono asintomatici e sono stati individuati attraverso il tampone in quanto contatti del primo caso positivo.

LA PREOCCUPAZIONE

Sale la preoccupazione tra il personale medico e sanitario, negli ultimi due giorni decine di infermieri e oss sono stati chiamati dalla direzione per sottoporsi al test e allontanare il rischio contagio. La diffusione del virus ha paralizzato l'intera attività della Chirurgia pediatrica. Ieri pomeriggio è stato convocato un vertice straordinario con il direttore generale Luciano Flor, il direttore sanitario Daniele Donato e il direttore della Pediatria Giorgio Perilongo per trovare soluzioni di contenimento del rischio. In serata sono stati convocati anche i sindacati. «La situazione è critica affermano Alessandra Stivali, Achille Pagliaro e Luigi Spada rispettivamente rappresentanti Cgil, Cisl e Uil - è stato deciso di chiudere tre realtà: Anestesia pediatrica, Chirurgia pediatrica e l'Hospice. Sono stati annullati gli interventi chirurgici, tutto il personale è in isolamento domiciliare. Se si presentano casi gravi in emergenza, ovvero bambini e minori che necessitano di un'operazione salvavita, medici e infermieri saranno chiamati in ordine di servizio. É una misura eccezionale, che è sotto la responsabilità del direttore sanitario». Cancellate le visite negli ambulatori di Anestesia e Chirurgia pediatrica. Stesso protocollo anche per gli ambulatori di Ginecologia, almeno una ventina di pazienti si sono visti annullare la visita di controllo. Questo perché alcune infermiere degli ambulatori della Clinica e della Divisione ostetrica prestano servizio anche in Chirurgia pediatrica. Si teme anche per l'Hospice pediatrico, a seguito di contatti tra i professionisti dei vari reparti. I genitori temono per la salute dei figli, spesso immunodepressi e in condizioni di fragilità, e preferiscono non portarli nella struttura in via Ospedale civile.

LE ASSUNZIONI

«Per far fronte all'emergenza aggiungono Stivali, Pagliaro e Spada sarà aumentato il personale. Presto verranno assunti 105 professionisti tra medici, infermieri, oss, tecnici di laboratorio e radiologi. In particolare sarà potenziato anche il laboratorio di Microbiologia e Virologia, costantemente attivo sul fronte tamponi. Arriveranno anche presidi di sicurezza e mascherine, metà delle scorte che arriva ad Azienda Zero per il Veneto sarà destinata a via Giustiniani». Ogni giorno in Azienda ospedaliera si consumano oltre 10mila mascherine chirurgiche. In Rianimazione presto verranno attivati anche 11 nuovi letti di terapia intensiva all'ex Istar 3. Cambiamenti in vista anche nella palazzina di Malattie Infettive: il piano di Ematologia verrà svuotato, al suo posto saranno ricavati 14 posti letto per ricoveri di Coronavirus. Ciò significa che due interi piani a Malattie infettive saranno dedicati alle degenze Covid-19. I pazienti di Ematologia (con neoplasie del sistema immunitario, leucemie, trapianti di midollo, malattie autoimmuni) invece saranno trasferiti al Giustinianeo.

A SCHIAVONIA

Intanto la sanità a Schiavonia va avanti. É stata firmata la delibera per l'acquisizione del sistema robotico Da Vinci all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia. Il robot è a noleggio con formula 3+2 anni. Verrà impiegato dal personale in interventi chirurgici, urologici e ostetrico-ginecologici ad alta precisione. «É doveroso guardare al futuro dichiara il direttore generale Ulss 6, Domenico Scibetta - Ringrazio quindi la Regione, sempre attenta alle esigenze di modernizzazione e sensibile all'adeguamento tecnologico delle nostre attrezzature. In questo momento così delicato la notizia dell'arrivo del robot Da Vinci getta una luce di positività e speranza». Altra novità a Schiavonia è l'arrivo del nuovo direttore della Radiologia, Giuseppe Mansi Montenegro.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA