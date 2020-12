LA GIORNATA

PIOVE DI SACCO Case di riposo, ma non solo. Piovese e Conselvano sono i due territori falcidiati dai decessi Covid negli ultimi giorni. Una lunga striscia di lutti interessa a macchia di leopardo diversi comuni. All' ospedale di Schiavonia è morto Giuliano Zecchin, 74 anni, che viveva a Brugine, nella frazione di Campagnola in via Conche. «Siamo rimasti tutti attoniti alla notizia davvero inaspettata - racconta un amico - Ero stato a casa sua per chiedergli se poteva farmi un lavoretto su una pompa di sollevamento non più di due settimane fa, aveva le mani d'oro ed era una brava persona». Vedovo da anni, lascia i figli Jacopo ed Elena.

Sempre a Schiavonia si è spento Luigi Girotto, di 72 anni, residente a Tribano: era un vivaista in pensione da qualche anno. Seppure appassionato del suo lavoro, aveva dovuto chiudere l'attività che per lungo tempo aveva condotto in via Mestrina a causa di una grave malattia che lo aveva colpito già da tempo. Il Covid è sopraggiunto nelle ultime settimane causandone la morte. Girotto lascia la moglie Adriana e la figlia Lara.

I RICORDI

All'ospedale civile di Piove di Sacco domenica è morto invece Giuseppe Violato: aveva 70 anni e risiedeva a Brenta d' Abbà, frazione di Correzzola: lascia la moglie Patrizia, la figlia Federica e gli adorati nipoti. Un secondo decesso sempre a Correzzola riguarda Fulvio Burattin, classe 1933, che viveva a Villa del Bosco. Era conosciuto per la sua attività di ambulante di prodotti alimentari, che aveva svolto per parecchi anni: viene descritto come una persona allegra E negli anni 80 aveva preso parte attivamente alle attività di gemellaggio promosse dal Comune di Correzzola. Il Coronavirus ha causato il decesso anche di una centenaria che era residente a Padova: l'anziana era ricoverata all'ospedale di Comunità di Piove, dove vengono ricoverate le persone che dopo aver superato la fase critica della malattia hanno comunque necessità di cure mediche e di essere seguite da personale specializzato: l'anziana signora non è riuscita a risollevarsi del tutto e si è spenta nella giornata di ieri.

DIETRO IL BANCONE

Artemisia Pallaro, 80 anni, per diversi anni dietro al bancone dello storico Caffè Grande prima della sua chiusura che risale a decenni fa, è morta causa il covid. Mimma, come era affettuosamente chiamata, vedova Poli, ha gestito assieme alla famiglia il bar lungo la vecchia statale del Santo 307 che ha rappresentato per tanti camposampieresi un punto di ritrovo e di svago. La donna è spirata in casa ed è stata assistita fino all'ultimo dai suoi cari. La sindaca di Camposampiero Katia Maccarrone la ricorda con nostalgia e affetto: «Nell'apprendere la notizia della sua scomparsa sono davvero dispiaciuta- afferma la prima cittadina- . Me la ricordo quand'ero bambina e venivo a trovare mia nonna. Un'altra donna che ha segnata la storia di Camposampiero se n'è andata». Artemisia Pallaro lascia i figli Gianroberto, Mauro e Sandro oltre alle nuore e ai nipoti.

Nei giorni scorsi il coronavirus è stato fatale anche per Mario Basso, 87 anni, di Loreggia, una vita dedicata al lavoro nell'impresa di costruzioni Basso. Assieme ai fratelli contribuì alla ricostruzione di Loreggia nell'immediato dopoguerra. Ricoverato all'ospedale di Camposampiero dallo scorso mese di ottobre, Basso ha dovuto sobbarcarsi una serie di trasferimenti in reparti e in ospedale di comunità. Uno stress che lo ha probabilmente molto debilitato fisicamente. L'uomo risulta morto con il covid: l'ultimo tampone aveva dato esito negativo ma il suo fisico era ormai troppo debilitato. Basso lascia i figli Diana e Oscar, parenti e nipoti.

ALLE TERME

Galzignano piange Elio Toniolo, 91 anni, titolare della nota azienda vitivinicola di viale Delle Terme, stroncato dal Covid. La morte dell'anziano agricoltore è avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Camposampiero, dove era stato ricoverato giorni fa per problematiche estranee al virus. Elio Toniolo oltre a produrre da anni le qualità vinicole più conosciute dei colli era anche titolare di un'enoteca presso la propria azienda. «Fino all'ultimo ha ricordato il sindaco Riccardo Masin ha voluto lavorare nei suoi vigneti. Ed era in grado solo sino a qualche anno fa di condurre il trattore per seguire le sue coltivazioni. In più occasioni l'avevamo premiato proprio per l'attaccamento alla terra e al suo territorio». Elio Toniolo lascia la moglie Concetta e la figlia Annalisa. Una lunga lista di nomi. Dietro ogni nome, una famiglia e una storia.

Nicola Benvenuti

Luca Marin

(Ha collaborato Lucio Piva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA