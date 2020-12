LA SITUAZIONE

PIOVE DI SACCO Altre due vittime del Covid al Craup di Piove di Sacco, il Centro Residenziale per Anziani Umberto Primo, che vede oltre cinquanta degenti contagiati e più di venti operatori. Salgono così a nove i decessi causati dal terribile virus: gli anziani se ne sono andati nel giro di pochi giorni uno dall'altro, a partire dal 29 novembre.

Aldo Brentegani, 85 anni, di Piove di Sacco, è deceduto nella residenza di via Botta nella giornata di venerdì: era ospite da tempo della casa di riposo, non avendo eredi diretti ma solo la compagna Rita Desiderati. Il funerale mercoledì alle 15 nel Duomo. Nella residenza sanitaria di via san Rocco ieri invece si è spento Romeo Pinato, ottantenne, le cui condizioni si sono aggravate rapidamente. Ieri sono arrivati soltanto gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti il 3 dicembre, relativi a tredici ospiti e quattro operatori della Rsa. Spiega il presidente della Casa di Riposo Bruno Coccato: «Tutti e quattro quelli del personale sono negativi, dei 13 molecolari degli ospiti dieci sono positivi, mentre tre negativi, ma i positivi sono quelli che già lo erano il 24 novembre, quindi si confermano ancora tali». Coccato sembra comunque vedere qualche raggio di luce nella buio del Covid. «Abbiamo registrato in questi giorni undici guarigioni tra gli ospiti, che sono stati sistemati nelle cosiddette camere verdi. Si tratta di stanze, sempre facenti parte della cosiddetta Area Covid, dove vengono trasferiti gli ospiti che si sono negativizzati».

Nella casa di riposo di Villa Imperiale a Galliera Veneta gli ultimi screening con tamponi antigenici eseguiti il 4 dicembre non hanno rilevato nessuna positività tra gli operatori e tra gli ospiti. «Nove di loro - spiega il sindaco Italo Perfetti - si sono negativizzati, altri sono in attesa del tampone molecolare che diagnostichi la negativizzazione dopo il periodo di isolamento. Ad oggi c'è stato un solo decesso considerato Covid-19, una signora». Spiega Ornella Pettenuzzo, presidente del Cra Cittadella: «Nei centri di Borgo Bassano e Villa Breda la situazione si sta negativizzando, ma l'attenzione è massima, non è il caso di abbassare la guardia». Alla casa di riposo di Noventa Padovana dopo gli ultimi test molecolari effettuati risultano 48 positivi tra gli ospiti, quattro operatrici socio sanitarie, due addetti alla lavanderia e due inservienti delegati alle pulizie. Il presidente Denis Cacciatori: «La situazione non è facile, ma confido nelle capacità della mia squadra di lavoro per arginare l'emergenza».

Intanto nella casa di riposo di Este, che da una settimana conta 5 anziani e 2 operatori contagiati, un albero di Natale molto particolare accorcia le distanze fra gli ospiti e le loro famiglie. Lo hanno ribattezzato l'albero della posta ed è stato realizzato da 5 volontari: alla struttura in legno rivestita di panno verde hanno applicato 21 tasche rosse cucite a mano, una per ogni lettera dell'alfabeto. I nonni inseriscono i biglietti di auguri, preparati con l'aiuto degli educatori, nella tasca in cui è ricamata l'iniziale del proprio cognome. L'albero è posizionato all'ingresso della Fondazione Santa Tecla. I familiari, quindi, possono non soltanto ritirare la posta ma anche lasciare a loro volta un messaggio di auguri o una foto di famiglia, che arriverà nelle mani dell'ospite. Un segno tangibile di affetto, in aggiunta alle videochiamate, capace di alleviare il peso della lontananza o peggio ancora dell'isolamento. «L'albero della posta è l'ennesimo esempio di quanto sono preziosi i volontari per gli anziani di Fondazione Santa Tecla», afferma la casa di riposo.

