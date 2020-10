Sessantasei nuovi casi di coronavirus sono stati registrati tra sabato e domenica in provincia di Padova. I positivi al tampone salgono a 789. Attualmente 1.241 padovani si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano anche i ricoveri ospedalieri: ventuno i pazienti a Malattie infettive (+2 nelle 24 ore) e quattro in terapia intensiva all'ospedale di Padova (+1).

L'ultimo grande focolaio è esploso al Centro Carni Company di Tombolo, nell'Alta Padovana, azienda che conta 40 anni di storia e 170 dipendenti. Sono risultati positivi al Covid 20 lavoratori, tutti asintomatici e ora in isolamento. I tamponi sono scattati dopo il caso di positività scoperto da un dipendente che si era sottoposto al test in vista di un intervento chirurgico programmato in ospedale. «Abbiamo chiesto anche ai nostri collaboratori la massima attenzione fa sapere la direzione dell'azienda -. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie che abbiamo informato immediatamente. Continueremo a monitorare da vicino la situazione attraverso l'utilizzo del tampone in modo da poter tracciare e isolare tempestivamente eventuali altri positivi». L'altro grande focolaio padovano riguarda la scuola superiore Einstein a Piove di Sacco: 21 contagiati tra studenti e insegnanti. La situazione complessiva del mondo scolastico padovano vede 40 plessi con almeno un caso di positività al virus.

