IL BILANCIO

Quattro morti legate al Covid-19 e ancora 630 nuovi casi in tutta la provincia di Padova. Continuano a crescere i numeri della pandemia, riportati nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. Sono deceduti ieri all'ospedale di Cittadella una 94enne residente a Sant'Angelo di Piove e un 64enne di San Martino di Lupari. Un'altra anziana 80enne, che abitava a Vigodarzere, non ce l'ha fatta all'ospedale di Camposampiero. Sul territorio padovano i positivi al tampone raggiungono quota 13.388. I pazienti ricoverati nella rete ospedaliera sono 407, cinque in più rispetto l'altro giorno. 62 i casi gravi trattati in terapia intensiva. In Azienda ospedaliera sale a 132 il numero di degenti a Malattie infettive (+1), stabile a 19 il numero degli assistiti in terapia intensiva. La terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio, destinata al Covid da pochi giorni, vede 11 casi (-1). Sono ospitate nel reparto del Covid hospital di Schiavonia altre 116 persone (+7), altre 14 sono in rianimazione (-3).

VITTIME

Dopo un mese di ricovero a Cittadella, anche in terapia intensiva, è morto Roberto Zorzi, pensionato di 64 anni di San Martino di Lupari. Aveva lavorato nel settore dell'edilizia. Lascia la moglie Milva, i figli Marco con Giulia ed Alberto, ed i fratelli Adriano, Luciano e Giorgio. In 48 ore quello di Zorzi è il secondo lutto nella cittadina causato dal Coronavirus. Altro decesso a Vigodarzere per il Coronavirus. Lidia Zilio, 80 anni, residente nella frazione di Saletto, è morta venerdì pomeriggio all'ospedale di Camposampiero, dov'era stata ricoverata da lunedì scorso per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. L'anziana, già sofferente per altre patologie, era una paziente molto fragile e il Covid le è stato fatale. Anche il marito di Lidia è positivo e sta trascorrendo la quarantena a casa, le sue condizioni di salute sono abbastanza buone. Il primo tampone che ha diagnosticato il contagio era stato fatto quindici giorni fa. A piangere Lidia, oltre al marito, ci sono anche i figli Lorella, Emanuela, Marina, Marino, Fabiola e Michela. Il funerale sarà celebrato non appena il marito ed una delle figlie usciranno dalla quarantena. Nella giornata di ieri si è registrato il decesso di una donna di 94 anni residente a Sant' Angelo di Piove di Sacco e ricoverata all'ospedale di Cittadella. Si tratta del primo decesso della seconda fase della pandemia per il comune del Piovese.

CASA DI RIPOSO

Ma il Covid è arrivato anche alla casa di riposo di Piove di Sacco: il Craup di via San Rocco ha fatto registrare infatti positivi 18 ospiti e 8 operatori. Il virus è stato portato dall'esterno e subito sono stati attivati i protocolli previsti per il contenimento. «Il reparto è stato isolato considerandolo zona rossa e altri ospiti negativi che erano stati a contatto con quelli risultati positivi sono stati spostati e isolati in un altro reparto», spiega il presidente Bruno Coccato. «La situazione è sotto controllo e sono stati attivati tutti i presidi sanitari previsti», aggiunge Coccato. In particolare la dottoressa Elena Toffanello, direttore del servizio cure primarie del distretto di Piove di Sacco, è subito entrata in azione per coordinare il momento di emergenza d'intesa con le figure responsabili della casa di riposo di Piove. Il Craup, Centro residenziale per anziani Umberto Primo, è una Ipab storica con i suoi 230 posti letto, divisi tra le strutture di via San Rocco, dove si è sviluppato il focolaio in questi giorni, e quella di via Botta: negli ultimi anni è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, che l'hanno resa più accogliente, con servizi alla persona di assoluta avanguardia. Nella prima fase della pandemia si era distinta tra le case di riposo per non aver avuto nessun caso di positività tra i gli ospiti

(Nicola Benvenuti, Michelangelo Cecchetto, Elisa Fais, Lorena Levorato)

