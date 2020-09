LA GIORNATA

PADOVA Sono 31 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova, segnalati nell'ultimo report di Azienda Zero. Il numero di contagiati dall'inizio dell'emergenza a oggi arriva così a 4.810. I positivi sono 372, ne sono stati registrati 18 in più nelle ultime 24 ore. Salgono i ricoveri in Azienda ospedaliera. Ieri sono entrati cinque nuovi pazienti positivi nel reparto di Malattie infettive, in totale sono degenti in 13. Rimane invece stabile il numero di persone in terapia intensiva, ancora due i casi critici in via Giustiniani.

Procede intanto la campagna di screening dedicata al personale scolastico, l'Ulss 6 fa sapere che c'è ancora tempo fino a domani mattina per rivolgersi ai cinque distretti dislocati nel padovano. Il servizio è stato potenziato anche nei fine settimana. Secondo le prime stime fornite dai medici di medicina generale, finora si sarebbero sottoposti al test sierologico due insegnanti su tre. Complessivamente sono stati invitati ad aderire all'iniziativa circa 18 mila tra docenti, amministrativi e addetti ai servizi scolastici in provincia di Padova. I risultati ufficiali dello screening saranno diffusi dall'Ulss 6 solo la prossima settimana. Il direttore dell'Ufficio scolastico di Padova lancia un appello a insegnanti e operatori, perché si affrettino a rivolgersi a medici di base e distretti prima dell'inizio della scuola. «E' importante che tutti lo facciano il più presto possibile dichiara il provveditore Roberto Natale -, anche coloro che ricopriranno ruoli di supplenza. E' un esame volontario e fa capire se in passato si è venuti a contatto con il coronavirus. Chi è positivo viene subito sottoposto a tampone orofaringeo. Non ho a disposizione ancora i dati precisi, ma posso dire che il tasso di positività al sierologico è basso. Gran parte dei docenti padovani ha raccolto con fiducia questa possibilità, chi manca all'appello si affretti».

Il Ministero della Salute ha previsto di terminare la fase di screening entro una settimana dalla ripresa dell'attività didattica, ovvero il 7 settembre. «In questi mesi le scuole, in collaborazione con enti locali e comuni, hanno fatto un lavoro egregio per adeguarsi alle nuove disposizioni continua Natale -, per questo sono fiducioso nella ripartenza della scuola il 14 settembre. Gli spazi sono stati adeguati alle necessità e tra pochi giorni arriverà la prima tranche di banchi mobili. Al di là delle polemiche, partiremo per il bene dei bambini e dei ragazzi». La campagna di screening sierologico rapido è rivolta al personale docente e non docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e degli istituti di istruzione e formazione professionale. L'esame si può effettuare stamattina e domenica nei cinque distretti dell'Ulss 6 (via Temanza a Padova, Rubano, Camposampiero, Monselice, Piove di Sacco). «Ricordiamo che il test sierologico fa sapere l'Ulss 6 Euganea in una nota a riguardo - altrimenti chiamato pungi-dito o saponetta, individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid-19. È effettuato mediante prelievo del sangue capillare (dal polpastrello) e verrà esaminato in sede. I risultati saranno consegnati all'interno della stessa seduta. Nel caso in cui la saponetta desse esito positivo o dubbio, il soggetto esaminato verrà preso in carico e verrà eseguito tampone oro-faringeo entro le 48 ore».

Elisa Fais

