Ventinove nuovi casi di coronavirus tra venerdì e sabato in provincia di Padova. Il dato emerge dall'ultimo bollettino emesso dalla Regione Veneto. Salgono a 567 i positivi al tampone. Venerdì c'è stata una nuova vittima del Covid-19. Non ce l'ha fatta Graziella Stella, 84 anni, originaria di Montegrotto e ricoverata all'ospedale di Schiavonia dal 5 settembre scorso. E' deceduta il giorno in cui si celebra la festa dei nonni. Una riflessione sul contrasto tra fragilità e forza degli anziani arriva dal direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta. «Mai come negli ultimi mesi abbiamo scoperto la necessità di tutelare i nostri anziani, la categoria più esposta alle complicanze da Covid-19, ma al tempo stesso abbiamo compreso meglio il ruolo cruciale dei nonni negli equilibri familiari stravolti da instabilità lavorativa, sospensione scolastica e didattica a distanza dichiara Scibetta -. Di fronte all'allungarsi della vita media, con il suo carico di cronicità e disabilità urge restituire salute e vitalità agli anni, perché la sfida demografica non rimanga una vittoria a metà. L'impegno nei confronti dei nonni e degli anziani in genere è allora quello di concepire la vecchiaia come longevità diffusa, valorizzare l'invecchiamento e le capacità residue, rendere l'età un concetto sempre più liquido e astratto, con il valore biologico che prende il posto del conteggio anagrafico». Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA