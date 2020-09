Diciannove nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova nelle ultime 24 ore. Il contagio continua a diffondersi nel padovano, anche se in maniera controllata. L'ultimo bollettino riporta 351 positivi e 1.392 persone in isolamento domiciliare fiduciario. Sale il numero di pazienti ricoverati in ospedale, in Malattie infettive sono assistiti quindici degenti mentre in Terapia intensiva altri due. Numeri che testimoniano che il Covid-19 è ancora aggressivo. «Tra gli argomenti utilizzati in questi mesi da chi considerava il virus spacciato scrive Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica di Padova - (e che in questi giorni si sveglia e si accorge che forse no, non era proprio spacciato) c'è quello della minore severità di sintomi nei pazienti. Come vi ripeto da tempo, questo non dipende dal virus, che non è cambiato in modo sostanziale, ma da noi, che siamo cambiati». A fare la differenza è la prevenzione. «In che modo? Siamo più attenti, rispettiamo le regole, facciamo test, mettiamo le persone fragili in protezione (ospedali, Rrsa, anziani) continua l'immunologa Viola - questo ha fatto sì che il virus circolasse di meno e che circolasse soprattutto tra i giovani, che statisticamente sono meno vulnerabili al Covid19. Ma non solo. Abbiamo qualche strumento in più per combattere la malattia. Non il virus stesso, perché farmaci efficaci anti-virali non ci sono al momento (aspettiamo nuovi dati sul Remdesivir), ma la malattia». L'esperta mette in luce l'utilità dei farmaci steroidei. «Tra i farmaci utili ci sono i vecchi, noti ed economici farmaci steroidei conferma -. Lo dicevamo da tempo, guardando i risultati di singoli trials clinici, ma adesso abbiamo la conferma che arriva da un lavoro statistico che mette insieme i risultati di più studi clinici. (Elisa Fais )

© RIPRODUZIONE RISERVATA