PADOVA Rallenta la corsa del Coronavirus, ieri sono stati registrati solo quattro nuovi casi di infezione in provincia di Padova. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi il Covid ha contagiato 4.202 padovani. I positivi in questo momento sono 244. Questi i dati fotografati nell'ultimo report emesso dalla Regione Veneto, ieri pomeriggio. I negativizzati virologici, quindi i guariti risultati negativi a due test nel giro di 48 ore, sono fermi a 3.637 da due giorni di seguito. I pazienti positivi assistiti nel reparto di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera sono saliti a diciassette: è stato accolto un paziente in più.

Nelle ultime settimane il dipartimento di prevenzione e sanità pubblica ha individuato quattro importanti focolai. Il primo cluster è stato quello relativo alla commemorazione celebrata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio al parco Fenice. Ad oggi risultano 32 casi positivi su 200 partecipanti. Dieci giorni fa è scattato l'allarme al Maap di corso Stati Uniti, il primo a risultare positivo è stato il titolare del bar all'interno del mercato ortofrutticolo. Immediata la mobilitazione della direzione e dell'Ulss 6 Euganea: in pochi giorni sono stati eseguiti 600 tamponi a facchini e collaboratori che hanno dato esito positivo in sedici casi, inclusi i familiari del barista. L'ondata del contagio è arrivata fino al magazzino logistico Sda di Limena, che ha sin da subito deciso di chiudere la filiale e mettere in isolamento tutti i collaboratori. Finora si contano 32 positivi tra i dipendenti. Positivi al tampone anche undici collaboratori della Clesp, azienda in via del Progresso che distribuisce libri scolastici e di varia. La campagna di screening sui contatti stretti ha dato esiti positivi anche per sette casi secondari al focolaio Clesp.

Il virus ha fatto capolino di nuovo anche nelle case di riposo. Si sono ammalati tre ospiti e cinque operatori alla Moretti Bonora di Camposampiero e un'ospite e un'operatrice sanitaria all'Ira di Padova. Due i casi segnalati all'università di Padova nell'ultima settimana. Tra mercoledì e giovedì si sono sottoposti volontariamente al tampone oltre 200 amministrativi al lavoro a Palazzo Storione. Il primo caso di positività tra il personale dell'ateneo riguarda una dipendente. La donna, dopo aver accusato febbre, si è sottoposta autonomamente a tampone e così ha scoperto di essere stata infettata. Grande preoccupazioni e immediati tamponi di massa, ma l'allarme ora è considerato rientrato.

