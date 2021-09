Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SANITÁPADOVA Reparto blindato e tamponi di massa sul personale sanitario, a seguito di nuovi casi di contagio registrati tra le pazienti in gravidanza. Allerta massima alla Clinica ginecologica e ostetrica dell'ospedale di Padova, dove nelle ultime ore la direzione sanitaria si è mossa in emergenza per contenere il rischio della diffusione del virus. In via precauzionale per accedere al reparto, agli ambulatori e alle piastre operatorie...