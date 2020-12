IL BILANCIO

PADOVA Dieci vittime della pandemia e ancora 793 nuovi casi di Covid-19 nel giro di 24 ore. É la fotografia della pandemia riportata nell'ultimo bollettino di Azienda Zero. La drammatica conta dei decessi dall'inizio dell'emergenza sale a 659. Tra domenica e lunedì, all'ospedale di Schiavonia, non ce l'hanno fatta un 79enne residente a Piove di Sacco e una 64enne originaria di Ceccano, in provincia di Frosinone. Era ricoverato al Covid hospital della Bassa anche Luigi Canton, 88 anni, di Galliera Veneta, deceduto a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. I positivi al tampone salgono a 20.568. Tra i contagiati c'è anche l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale, Filippo Ascierto, che ha comunicato la sua positività al popolo del web attraverso un video nei social.

LA SITUAZIONE

É ancora grave la situazione al Craup di Piove di Sacco, dove sono salite a 18 le vittime del Covid, e resta elevato il numero dei positivi sia tra i pazienti sia tra gli operatori del Centro Residenziale per Anziani Umberto I. Nella serata di domenica è deceduto Fabio Comunian, classe 1947. Originario di Pontelongo, parente dell'ex sindaco Adriano, scomparso qualche anno fa, Fabio aveva una disabilità fin dalla nascita. Dopo la morte dei genitori, parecchi anni fa, i fratelli hanno concordato che fosse opportuno che il congiunto fosse seguito da una struttura attrezzata. Al Craup Comunian ha vissuto serenamente per molto tempo, ma anch'egli è rimasto vittima del Coronavirus, che da quindici giorni sta mietendo vittime nella casa di riposo più grande della Saccisica. Qui nella giornata di ieri se n'è andata anche Elsa Fogarolo. L'Ulss Euganea è subito intervenuta in supporto alla direzione dell'Ipab piovese, che conta 310 ospiti distribuiti tra le due case di riposo in via San Rocco e via Botta e la Rsa di Stra, con poco meno di trecento operatori. Il punto sulla situazione al Craup, come ogni giorno ormai un paio di settimane, lo fa il presidente del consiglio di amministrazione Bruno Coccato. «Nella casa soggiorno San Rocco da lunedì è stato attivato il nucleo verde, che ospita i degenti che sono in via di ripresa e che poi dopo un opportuno monitoraggio potranno fare ritorno nella struttura ordinaria. Ora sono 23 dei quali 14 negativizzati. Altri 65 occupano invece la sezione rossa, riservata a quelli che sono in attesa che trascorrano i 21 giorni dalla verifica della positività al virus, mentre tre ospiti sono ricoverati in ospedale, perché bisognosi di maggiori cure. Nel plesso di via Botta sono solo due i positivi, che restano ovviamente isolati». Un tema delicato resta quello degli operatori sanitari: «Attualmente sono 23 quelli a casa per malattia legata al Covid - aggiunge Coccato - Tutti coloro che sono in servizio si stanno facendo carico in modo encomiabile delle necessità della struttura, assicurando il servizio per i nostri ospiti. Li ringraziamo».

I NUMERI

Intanto aumenta lievemente il numero di ricoveri: nel giro di 24 ore il bilancio tra dimessi e nuovi pazienti segna sei degenze in più. Necessitano di cure mediche 528 positivi, distribuiti nei diversi ospedali padovani. Di questi, 82 sono in terapia intensiva. La struttura sanitaria più sotto pressione è l'Azienda ospedaliera con 166 persone in reparto (+4) e 27 in rianimazione. All'ospedale Sant'Antonio si contano 13 ricoveri in terapia intensiva (-1) e uno in reparto.

Nicola Benvenuti

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA