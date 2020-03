ALTA PADOVANA

CITTADELLASAN GIORGIO PERTICHE «Una persona meravigliosa, altruista, dedita molto al lavoro, sempre sorridente e che dava una mano a tutti. Era appassionata di cucina ed andava spesso a trovare le persone del centro anziani cittadino». Nelle parole della figlia secondogenita Marzia, il ritratto di Maria Grazia Veronese, abitante a Cittadella, mancata giovedì nell'ospedale di Schiavonia. Aveva 76 anni. Lascia anche il figlio Andrea. Il marito Luciano Milanato è mancato 4 anni fa. Da Padova i coniugi si erano trasferiti a Cittadella 53 anni fa. Con altri familiari gestivano un'azienda che costruiva macchine per scrivere. Hanno lasciato questa attività per aprire a Castelfranco Veneto un negozio di articoli tecnici per geometri. Sempre nella cittadina della Marca, hanno avviato una pizzeria al taglio e contemporaneamente nella stagione estiva una pizzeria e rosticceria a Rosolina. Attività che coinvolgevano tutta la famiglia, molto unita anche a livello professionale. Continua Marzia ripercorrendo questi ultimi mesi: «Dal 10 gennaio la mamma non stava bene. Era in casa dove viveva da sola. Il 23 febbraio all'ospedale di Cittadella dopo una visita, le avevano riscontrato un tumore ai polmoni. Dopo 10 giorni è stata ricoverata in Medicina 1. Andavo a trovarla ogni giorno. Sabato 7 marzo non mi è più stato possibile. Il giorno dopo l'hanno trasferita a Schiavonia. Lunedì scorso l'ultima telefonata. Mi ha detto che non aveva più fiato per parlare». La famiglia ringrazia tutto il personale ospedaliero per l'assistenza prestata. «Lunedì prossimo riavremo la salma - conclude la figlia - ci sarà la cremazione, poi le ceneri saranno tumulate nella tomba del papà. Cerimonia in forma strettamente privata».

Ricoverata ad inizio settimana all'ospedale di Schiavonia dopo l'esito positivo del tampone, ieri pomeriggio si è fermato il cuore di Stella Tonello, 75 anni, sposata e madre di due figli. La seconda vittima di Coronavirus nel Camposampierese (la prima il 73enne pensionato ex falegname di Villa del Conte Ivo Smania, ndr) viveva in via Roma ad Arsego in compagnia del marito Gastone Anselmi, noto imprenditore alimentare del paese e molto vicina alle abitazioni dei figli Federica e Massimo. La notizia ha destato commozione e dolore in tutta la cittadina. La famiglia della vittima di Covid-19 è molto conosciuta. Prima il marito ed ora i figli gestiscono un'attività in centro ad Arsego, davanti il Prà della fiera, di prodotti alimentari, in particolare formaggi. Il parroco del paese, don Massimo Facchin, da qualche mese in servizio ad Arsego conosce da poco la famiglia della donna sconfitta dal virus. «Stella era una signora affabile, educata e per bene - risponde il prete - faceva la casalinga ed era bene integrata anche in parrocchia. Conosco maggiormente la figlia Federica in quanto molto attiva con la Caritas parrocchiale». Stella Tonello aveva delle patologie preesistenti al contagio del virus e il suo quadro clinico, negli ultimi tempi, era decisamente complesso. L'infezione da Coronavirus, con ogni probabilità, le è stato fatale. «La nostra comunità è chiamata purtroppo a piangere la prima vittima di questa terribile malattia - afferma il sindaco Daniele Canella - non ci resta che stringerci, in rispettoso silenzio, ai familiari di Stella affidandoci a Dio».

