PADOVA Sole splendente, a fugare ogni preoccupazione di maltempo, in cielo; 216 luccicanti medaglie d'oro (209 al valor militare) sul Labaro dell'Ana scortato dal presidente nazionale Sebastiano Favero e da diversi consiglieri, al centro del Velodromo Monti, ieri mattina, per la celebrazione del centenario della sezione padovana (comprendente anche le penne nere del Polesine) dell'Ana.

E, a completamento della coreografia, il tradizionale arazzo raffigurante la statua della Vergine con la stele alle Penne Mozze dedicata sul Monte della Madonna; con sullo sfondo, le cupole di Santa Giustina, e poi loro: non tutti i tremila e passa soci della sezione, ma comunque tanti, un migliaio.

Nel grande abbraccio del presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero c'è stato spazio per parole forti, emblematiche della figura dell'alpino: senso di responsabilità, impegno, disponibilità, coraggio, quel coraggio dimostrato anche nella pandemia, parte di quei valori che le penne nere vogliono trasmettere alle nuove generazioni. Lo ha chiesto ai governanti, Favero: che sia reso possibile all'Ana trasmettere quei valori. Un messaggio forte, e «se ci si crede, i risultati verranno. Gli alpini ci sono e ci saranno sempre, con questo impegno» la sua conclusione.

Esempi di dovere (che viene prima dei diritti), attraverso le generazioni in un secolo di vita dell'Ana, li ha pure citati il generale Claudio Berto comandante delle Truppe Alpine. Per il passato ha voluto sottolineare il senso dell'impegno e del non mollare mai del sottotenente Antonio Cantele, da Camposampiero, medaglia d'oro al valor militare, caduto il 20 gennaio 1943 sul fronte russo. Impegno, resistenza alle avversità, ai fatti negativi della vita e quel non mollare mai sono i valori da trasmettere alla nuova generazione. E fra quanti a livello istituzionale sono ben consapevoli del valore della presenza degli alpini nella società italiana, il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, il cui messaggio di saluto vuole essere condivisione dello spirito di coesione e solidarietà degli alpini, sempre pronti ad agire per il bene degli altri.

Ha esordito confessando la propria incredulità, il presidente della sezione Roberto Scarpa, «ma nonostante tutti gli intoppi burocratici e le restrizioni in atto, siamo qui numerosi per essere testimoni di un momento storico e pronti a scrivere nuove pagine del futuro di questa meravigliosa associazione. Siamo qui per seminare la ripartenza dopo un periodo di riflessione forzata'. Abbiamo più che mai bisogno di rafforzare la relazione umana, dare spazio alla parola incontro. Unione di intenti, dunque, pur nel confronto franco che non è mai mancato nei gruppi, ha aggiunto Scarpa, indicando quindi i rapporti col mondo della scuola, con le persone in difficoltà, con i più deboli, e concludendo con l'esprimere la convinzione di poter riuscire «a portare sempre un valore aggiunto alla società, anche con la semplice testimonianza per non dimenticare'».

A tal proposito, il cappellano della sezione, padre Federico Lauretta, che ha celebrato la messa, dopo avere sottolineato la coincidenza della festa di san Francesco patrono d'Italia con quella degli alpini padovani, ha rivolto un pensiero al suo predecessore, il francescano padre Enzo Poiana, improvvisamente e immaturamente avanti quattro anni fa. La manifestazione è stata accompagnata dalla Banda Ciro Bianchi e dal Coro Ana del gruppo di Cittadella.

