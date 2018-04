Allontanato un senzatetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(m.a.) A gennaio era già stato raggiunto dal così detto Daspo urbano. Quel senzatetto di 54 anni, domiciliato all'asilo notturno del Torresino, era stato pizzicato più volte dagli agenti della Polfer a urinare sul piazzale della stazione, a disturbare i viaggiatori in attesa dei treni sulla banchina e a urlare in preda ai fumi dell'alcol. Bandito su ordine del questore dall'area dello scalo ferroviario, in questi primi giorni di aprile il senzatetto è tornato. Doveva stare lontano dal piazzale della stazione per almeno sei mesi, invece non...