Allerta neve su colli e pianura

IL METEOPADOVA Un inverno che sembra non finire mai e a palazzo Moroni scatta il piano neve. Nonostante manchino un paio di giorni all'inizio astronomico della primavera, le previsioni meteo sembrano rimaste indietro di un paio di mesi. Vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro meteorologico Arpav per le prossime ore in Veneto. Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale...