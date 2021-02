LA PROPOSTA

MONTEGROTTO TERME Fare degli hotel termali del bacino euganeo centri specializzati nella riabilitazione post Coronavirus. Con una particolare attenzione a tutta la vasta gamma di sintomi che compongono la cosiddetta sindrome long-Covid. La proposta arriva dal sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello.

«Nei prossimi anni, il nostro principale comparto economico non potrà indirizzarsi esclusivamente verso la terapia tradizionale dei fanghi e delle inalazioni, ma dovrà puntare molto sulle pratiche riabilitanti esordisce il primo cittadino - Non solo quelle post-operatorie, di cui già si discute da anni con la Regione del Veneto, ma anche quelle che concernono questa nuova patologia. Una sindrome che colpisce molti di coloro che in questi mesi sono stati contagiati, in maniera più o meno grave, dal Covid-19. Stiamo parlando di persone non più positive ma che continuano ad avere problemi di varia natura, che persistono per settimane e anche per mesi. Secondo uno studio cinese, tre pazienti su quattro ricoverati hanno almeno un disturbo che si protrae fino a sei mesi. Stanchezza, insonnia e ansia sono i più ricorrenti. In molti, poi, il Covid-19 lascia per lungo tempo un indebolimento generale dei muscoli e delle articolazioni e una maggiore fragilità a livello di prime vie aeree, di bronchi e di polmoni continua Mortandello -. Si tratta di migliaia di persone in Italia, Francia, Germania e in tutti gli altri Paesi da cui arrivano clienti abituali delle nostre strutture termali».

L'OFFERTA

Per il capo dell'amministrazione sampietrina occorre un'azione mirata di marketing sanitario per illustrare questa nuova offerta curativa degli stabilimenti alberghieri, che potrebbe inoltre rappresentare una risorsa aggiuntiva per la ripartenza dell'interno settore, messo al tappeto dalla pandemia. «Rivolgersi per primi a questo target, potenzialmente composto da milioni di persone, può essere molto importante puntualizza Mortandello -. Del resto, le strutture necessarie per la riabilitazione dei pazienti long-Covid ci sono già: i reparti inalatori, le grotte di sale e le piscine. C'è da considerare inoltre che chi è già stato colpito, per un certo periodo di tempo è immune e non può quindi causare nuovi contagi all'interno degli hotel. Purtroppo, l'evolversi della pandemia ci porta in questo momento a pensare che, anche avendo a disposizione il vaccino, dovremo convivere per anni con questo virus. Penso quindi che possa essere lungimirante per la nostra economia caratterizzarci come centro specializzato».

LE AUTORIZZAZIONI

Non solo. Secondo Mortandello, per i clienti sarebbe sufficiente una semplice autorizzazione per le varie terapie inalatorie, senza che sia necessario procedere con nuove convenzioni o specifici via libera regionali. «Si tratterebbe di iniziare il ciclo di inalazioni e contemporaneamente riabilitare il resto del corpo nelle piscine. I presidi sanitari e alberghieri presenti nelle Terme Euganee hanno un vantaggio con il quale non possono competere neppure le strutture private, perché nei nostri alberghi è possibile mettere in campo una terapia globale: sui polmoni, sui muscoli e sulle articolazioni. Cui si aggiungono riposo, relax e un'alimentazione sana ed equilibrata. L'emergenza Covid - conclude ha rappresentato un duro colpo per il nostro turismo; sta a noi trasformarla in un'opportunità».

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

