I CONTRIBUTI

CAMPODARSEGO A Campodarsego arriva la terza erogazione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza covid-19. È l'ultima delle attività rese note dal primo cittadino Mirko Patron che, grazie alla delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria, ha destinato ai nuclei familiari in stato di bisogno, i buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.

Dal governo sono arrivati 78 mila euro, che sono stati emessi e in parte distribuiti dai supermercati aderenti all'iniziativa, ai cittadini in possesso di determinati requisiti previsti dal bando di concessione individuato dai Servizi sociali del Comune, che tiene conto della numerosità del nucleo familiare, della presenza di minori e dalle situazioni di particolare fragilità economica. Dopo i primi beneficiari individuati per la prima e seconda erogazione, con un avviso pubblico di fine luglio, è stata deliberata la terza tranche per un importo complessivo di 5 mila e 460 mila euro, rivolta ai cittadini con i requisiti stabiliti dal bando pubblico.

Ad ottenere i buoni spesa sono state venti famiglie, rispetto alle 45 istanze presentate in Comune. «Ad oggi siamo arrivati a distribuire 150 buoni equivalente al 50 per cento dell'importo complessivo finanziato dal Governo - spiega il sindaco Mirko Patron - sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata da ogni singolo cittadino. Ho incaricato i miei dipendenti di effettuare i dovuti controlli, anche a campione. Credo che in un momento di crisi sanitaria ed economica come quello che stiamo vivendo, sia doveroso aiutare i cittadini che vivono in condizioni di grandi difficoltà».

Giancarlo Noviello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

