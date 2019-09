Alle botteghe artigiane 500 euro al mese per i giovani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SOSTEGNOPADOVA Per non far chiudere le botteghe, il Comune pagherà 500 euro al mese agli artigiani che assumono giovani apprendisti. Dopo un avvio decisamente poco incoraggiane le richieste arrivate sono state pochissime palazzo Moroni ha deciso di riproporre, con qualche modifica, il progetto Botteghe padovane di mestiere che prevede dei tirocini presso imprese artigiane del territorio. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Fondo straordinario di solidarietà per il lavoro.Il progetto consentirà di coinvolgere 15 persone,...