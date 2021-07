Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Due nuovi focolai, una raffica di tamponi e un'amara previsione nelle chat dei medici padovani: «Abituiamoci, rischia di essere così per tutta l'estate». I numeri dei contagi restano bassi ma le notizie arrivate negli due giorni dall'Ulss non sono affatto confortanti. Altri due casi di variante Delta-indiana sono stati registrati a San Giorgio in Bosco (tre lavoratori di ritorno dall'Uzbekistan) e a Taggì di...