«Allarme ozono, freniamo le auto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Ieri in Veneto nove centraline dell'aria in quattro provincie diverse (Belluno, Verona, Treviso, Padova) hanno registrato il secondo giorno di superamento della soglia di informazione dell'ozono. L'aumento della sua presenza nell'aria in estate può avere effetti dannosi sull'uomo e l'ambiente». Lo ha comunicato ieri mattina l'Arpav e poco dopo Legambiente ha lanciato l'allarme. «Dal 18 al 26 giugno a Padova l'ozono ha superato il limite di legge giornaliero (120 microgrammi per metro cubo d'aria) otto giorni su nove, dichiara Lucio...