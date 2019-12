Allarme in città, sequestri in aumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La droga è la vera piaga della città». Lo ha evidenziato più volte il prefetto Renato Franceschelli e ha battuto ripetutamente sullo stesso tasto anche il sindaco Sergio Giordani. Negli ultimi anni sono stati tanti i casi di morti per overdose e, in attesa di capire le cause del decesso di Giacomo Davanzo, tornano inevitabilmente a far riflettere le parole pronunciate poche settimane fa del prefetto: «Serve un lavoro repressivo ma anche e soprattutto un lavoro educativo. Ben vengano gli incontri con i genitori o nelle parrocchie....