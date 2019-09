ALLARME Donne vittime di violenza, aumentano le richieste di aiuto. Nella provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALLARMEDonne vittime di violenza, aumentano le richieste di aiuto. Nella provincia di Padova sono state 1016 l'anno scorso, 545 nei primi sei mesi di quest'anno e 16 le domande di accoglienza di emergenza, 8 solo a luglio e agosto. «Quando si affronta un caso di violenza e maltrattamenti in famiglia contro una donna dobbiamo sempre pensare che è la donna che deve essere al centro di ogni decisione - spiegano dal Centro Veneto Progetti Donna, Auser -. Bisogna ascoltare le sue parole, non sottovalutare quello che ci dice e accompagnarla in...