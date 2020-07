LA DECISIONE

VILLAFRANCA PADOVANA Ieri pomeriggio a Villafranca il sindaco Fausto Dorio ha firmato un'ordinanza urgente appena ha saputo che sul territorio del suo Comune tre persone erano risultate positive al Covid 19. Il primo cittadino ha decretato l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni all'aperto, sagre, fiere, attività di spettacolo viaggiante, cinema e altre attività in aree pubbliche o private a uso pubblico, nelle quali vi sia il pericolo di assembramento. Un ritorno indietro di un paio di mesi, dunque, dopo che il peggio sembrava finalmente passato. E invece no. L'incubo Covid torna a far paura in tutta la provincia.

LA COMUNICAZIONE

«Dopo aver avuto la conferma dei contagi - ha detto il sindaco - ho subito bloccato qualsiasi tipo di manifestazione che potesse radunare gente. Continuiamo anche a monitorare la situazione e ad eseguire i tamponi in collaborazione con l'Ulss e attendiamo i risultati. E' stata annullata l'ultima serata della sagra di Taggì e quella di Ronchi che doveva iniziare venerdì».

L'ALTRO COMUNE

Preoccupazione si registra anche a Limena. «Sul territorio comunale non abbiamo finora contagiati, ma sono risultati positivi 18 dipendenti della Sda, 4 dei quali italiani, nessuno residente in paese - afferma il sindaco Stefano Tonazzo -. Inoltre sono stati sottoposti a tampone in questi 2 giorni 6 bambini e le loro famiglie. I minori frequentano il Centro Estivo per ragazzi del quartiere Arcella a Padova dove è stato trovato un bambino positivo. Siamo in attesa dei risultati. Per ora non ho assunto provvedimenti restrittivi, come da indicazioni ricevute nella riunione che abbiamo avuto in Prefettura, ma in via cautelativa ho fatto chiudere le 4 giostre che erano in attività di fronte alla Barchessa».

IN CINTURA

Il ritorno dell'allarme Covid aveva riguardato all'inizio del mese un altro comune della cintura, Cadoneghe. Qui infatti vive da sola la quarantenne cinese risultata positiva dopo aver accompagnato al pronto soccorso di Noventa Vicentina l'amico imprenditore vicentino ricoverato per Covid di ritorno da un viaggio in Serbia.

La donna quarantenne ha terminato il periodo di isolamento domiciliare così come la sorella, che vive in centro a Padova con il marito italiano. L'isolamento domiciliare di 14 giorni prevede telefonate quotidiane del personale sanitario per verificare la situazione.

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA