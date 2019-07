Allarme a scuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOPADOVA Si finge una ragazzina, adesca un compagno e si fa spedire delle foto in atteggiamenti intimi. Poi le inoltra ai coetanei per prenderlo in giro e scoppia inevitabilmente il finimondo. L'episodio è capitato a febbraio in una scuola media della provincia di Padova e lo studente protagonista ha da poco finito di scontare la propria punizione: quaranta ore di assistenza ai bambini delle elementari durante le loro attività di doposcuola. Questo è uno dei casi più eclatanti tra i tanti episodi di bullismo capitati durante...