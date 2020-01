ALLA STANGA

PADOVA «Non può essere lui. Non può essere lui. Vi hanno parlato della persona sbagliata, era qui fino all'altro ieri». La notizia dell'espulsione del quarantunenne Merrouane Grine ha colpito e travolto tanto i compagni di preghiera che con lui frequentavano il centro di culto Al Hikma, quanto chi lo incrociava quotidianamente attorno a casa. Wafaa lo conosce da molto tempo, con la famiglia vive nell'appartamento di fronte a quello che il marocchino divideva con la moglie, connazionale di 35 anni, al civico 4 di via Riccardo Gigante. «Non siamo amici stretti, ma viviamo faccia a faccia e capita spesso di incontrarsi per le scale. Mi sono sempre sembrate delle brave persone, la moglie è gentile, scambiamo qualche chiacchiera» racconta la donna. Normali rapporti tra vicini di casa di lungo corso, ma delle presunte tendenze estremiste dell'uomo pare che la dirimpettaia non avesse mai avuto contezza: «Non ho mai sentito discorsi strani o visto entrare e uscire persone poco raccomandabili - commenta -. So che dopo il lavoro spesso frequentava la moschea per le preghiere quindi sì, era molto religioso, ma nulla che potesse far pensare a un'estremista radicalizzato».

A suo dire anche la situazione con la moglie pareva essersi normalizzata dopo la denuncia per maltrattamenti e percosse che la trentacinquenne un anno e mezzo fa aveva sporto nei confronti del marito: «Non appariva come una persona violenta, anzi. Io di rado li vedevo insieme ma non ho mai ricevuto confidenze da lei su queste cose, non mi ha mai chiesto aiuto o fatto sembrare che ne avesse bisogno». Del fatto che da venerdì Grine si trovi di nuovo in Marocco nessuno pare essere informato. Un altro vicino è addirittura convinto che sia in casa, anche se il campanello suona a vuoto: «L'ho incrociato mentre saliva il giorno di Capodanno. Era da solo, di fretta ma tranquillo - spiega - É assurdo pensare che dopo poche ore lo abbiano fermato».

Se i vicini sono basiti nell'apprendere della radicalizzazione del quarantunenne, per i frequentatori della moschea di via Turazza la notizia è un vero e proprio choc. Nonostante siano riuniti per la preghiera si interrompono appena capiscono la gravità della situazione. Sono increduli, vorrebbero vedere una foto di Grine per avere la conferma che si parli proprio di lui. Nemmeno l'evidenza basta a convincerli: «Non è possibile, è l'ultima persona di cui potessimo pensare questo. Viene qui a pregare da anni, tutti lo conoscono» spiega uno dei fedeli. L'imam ufficiale del centro Al Hikma è un uomo egiziano. In questo periodo è rientrato nel suo Paese per fare visita ai parenti e per questo talvolta a sostituirlo era proprio Grine. «Non era nemmeno il nostro imam principale, come tanti altri lo faceva al bisogno, era sempre pronto a dare una mano. Era qui giovedì: ha pregato, si è fermato a parlare con noi. Tutto come sempre, mai avremmo potuto pensare che il giorno dopo lo avrebbero preso e mandato via» spiega il conoscente. Assicurano che la radicalizzazione, in quel centro di culto, è bandita: «Qui dentro siamo tutti uguali, ci sono persone di tante nazionalità. Si prega, si parla di morale, di religione, di etica. Non certo di Isis o Jihad o cose del genere. Sono accuse gravissime».

Quei post su Facebook inneggianti ad Adolf Hitler, all'odio per lo stile di vita occidentale, per le festività cristiane, per gli ebrei pare nessuno li abbia mai visti: «Merrouane mai avrebbe rischiato di esporsi su temi del genere proprio qui. Sa quale sarebbe stata la reazione. Non ha mai dato l'impressione di interessarsi di politica, mai accenni a guerre sante o altri argomenti a rischio. Certo osservava il Corano, era un buon musulmano, ma era anche ben inserito in Italia visto che viveva a Padova da oltre dieci anni e aveva sempre lavorato. Prima come autotrasportatore, poi da Ikea, infine come meccanico, non era un perdigiorno» spiega il conoscente. Gli abusi sulla moglie non sono un mistero, ma che l'avesse anche indottrinata è una novità: «Lei lo aveva accusato di maltrattamenti subito dopo il matrimonio ma lui ci raccontava che erano cose inventate. Diceva che la moglie aveva come un diavolo dentro alludendo a delle sue crisi di nervosismo, non so di cosa potesse soffrire. Ultimamente però la situazione sembrava migliorata, ci ha detto che forse lei era incinta. Non sappiamo davvero spiegarci l'accaduto» conclude amareggiato. Grine era un ardente frequentatore della moschea anche all'epoca dell'attentato incendiario del marzo 2018, quando un padovano tentò di appiccare il fuoco alla sede per vendicarsi di un vicino di casa musulmano che vi si recava a pregare. Il suo è il terzo rimpatrio di imam radicalizzati negli ultimi mesi, dopo quelli che hanno colpito due giovani bengalesi a fine anno.

Serena De Salvador

