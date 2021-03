L'ANNIVERSARIO

MERLARA «L'8 marzo 2021 non ci trova impreparati, sappiamo come gestire l'emergenza, come alleviare la solitudine dei nostri ospiti, come elaborare il nostro dolore e i nostri lutti». La casa di riposo di Merlara un anno dopo. Sono passati 365 giorni esatti da quella domenica 8 marzo in cui il primo tampone positivo ha fatto precipitare il pensionato Pietro e Santa Scarmignan in un incubo durato quasi tre mesi e costato la vita a 34 nonni su 73.

La struttura di Merlara è stata la prima residenza per anziani del padovano colpita dal virus e una di quelle che ha pagato il prezzo di vite più alto. Oggi il pensionato si sta lentamente ripopolando: gli ospiti sono 60, tutti vaccinati, e quei mesi bui della prima ondata appartengono finalmente al passato. Ricordare è doveroso ed è per questo che sabato pomeriggio ci sarà un breve momento di commemorazione nel giardino del pensionato, a cui prenderanno parte la presidente Roberta Meneghetti insieme ai vertici della struttura, la sindaca Claudia Corradin, in prima linea nell'emergenza, e il parroco don Lorenzo Trevisan, oltre a una rappresentanza del personale, degli ospiti e dei familiari perché l'attuale zona arancione impone presenze contingentate. Il desiderio, fortissimo, è quello di guardare avanti a un futuro di rinascita.

«Vogliamo ricominciare dalla vita» afferma la presidente spiegando la scelta simbolica di mettere a dimora una pianta. Intanto, nel giorno dell'anniversario, la residenza Scarmignan ha ripercorso i dodici mesi più difficili della sua storia attraverso le parole della presidente, in una lunga lettera pubblicata sulla pagina Facebook del pensionato. «L'8 marzo cadeva di domenica, da qualche settimana vivevamo tutti in ansia per le incalzanti notizie sulla diffusione del contagio da Covid. Le visite erano già vietate» ricorda la Meneghetti. Festa della Donna a porte chiuse dunque, con personale aggiuntivo in turno per ricevere i pensierini e le telefonate delle famiglie. La chiamata che la Meneghetti non dimenticherà mai arrivò verso le 5 del pomeriggio: «Presidente, ci hanno chiamato da Schiavonia. Il tampone è positivo». Un attimo di sbandamento, uno schermo nero nei miei pensieri. Che fare? Rispondo di blindare la struttura, nessuno esca, nessuno entri; attendete istruzioni. Avviso subito il sindaco, ci confrontiamo rapidamente e concordiamo di mantenere la linea Schiavonia. Le telefonate diventano frenetiche, avvisiamo tutte le autorità civili o sanitarie e comincia un incubo che ha segnato profondamente le vite di noi tutti, in cui ognuno ha dovuto mettere in gioco tutte le proprie forze per resistere e per combattere».

Il resto è storia: un focolaio composto da 63 anziani positivi su 73 e da 24 dipendenti su 45. Nerone la prima vittima (14 marzo), Lino l'ultima (30 maggio). Ci sono voluti 83 giorni per scacciare il nemico. Una maratona fatta di turni pesantissimi per i dipendenti non contagiati, appelli accorati della struttura e dell'amministrazione per reperire personale e dpi, dell'aiuto prezioso di una squadra di infermieri dell'esercito, di piccoli ma importanti gesti di solidarietà. L'anniversario è stato anche l'occasione per ringraziare, a mezzo social, tutte le persone che hanno dato un contributo: economico, materiale, simbolico. A gennaio la fiducia ha assunto la forma delle piccole fiale di vaccino, con cui ospiti e dipendenti sono stati immunizzati.

«Un anno è ancora insufficiente per trarre conclusioni, abbiamo sofferto e lavorato molto ma anche imparato molto afferma la presidente Preparazione e formazione sono elementi indispensabili per fronteggiare l'emergenza. Le strutture come la nostra sono irrinunciabili per assicurare i servizi dello Stato sociale e vanno quindi potenziate e migliorate. Guardiamo avanti, senza dimenticare nulla di quanto abbiamo vissuto e lavoriamo per migliorare e per costruire».

Maria Elena Pattaro

