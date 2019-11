CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLA GUIZZAPADOVA Prostitute e trans scoperti a lavorare nei quattro appartamenti del residence di via Guizza offrono le loro prestazioni con accattivanti annunci sul web. «Sono qui solo da pochi giorni e arrivo da Treviso - racconta in un italiano stentato un transessuale di 22 anni -. Sì, vivo in quel residence, ma non ricevo i miei clienti in casa. Aspetto solo le telefonate e poi mi sposto io, ma resterò poco qui poi andrò in un'altra città». Dichiara 21 anni e vanta tantissime... specialità una ragazza che dice: «Risiedo nel...