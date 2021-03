L'ALBERGHIERO

ABANO TERME Una giornata di nuova normalità come tante, quella di ieri all'istituto alberghiero Pietro d'Abano. Questo nonostante sia piombata su alunni e corpo docente come un fulmine a ciel sereno la decisione della Regione Veneto di chiudere da domani tutte le scuole del distretto Padova Terme Colli, a partire dalla seconda media, per quattordici giorni a causa dell'impennata dei contagi. «Non abbiamo registrato particolari reazioni da parte degli studenti dichiara la professoressa Ivana Losavio, vicepreside e responsabile Covid per il plesso didattico - I ragazzi, sin da quando è stata dichiarata l'emergenza, si sono sempre comportati in modo responsabile. Abbiamo lavorato molto con loro su questo punto assai delicato: far comprendere che il distanziamento, la mascherina e le procedure di sanificazione erano assolutamente necessarie perché tutti continuassero a godere di buona salute e, soprattutto, non contagiassero i propri compagni. Molti pensano che la didattica a distanza e quella in presenza non siano molto differenti, che avere il professore in aula o vederlo su uno schermo siano la stessa cosa continua - ma non è così. Il contatto ravvicinato con il docente e i compagni manca, eccome. Ma i ragazzi hanno capito che è una necessità, seppure spiacevole».

Appena si varca la soglia, i protocolli sono ferrei: sanificazione obbligatoria delle mani all'entrata e all'uscita e i visitatori debbono firmare uno specifico modulo, indicando l'ora in cui arrivano e quella in cui se ne vanno. E se durante l'intervallo alcuni studenti tendono a stare troppo vicini, magari di fronte al distributore automatico di bibite e spuntini, subito parte il bonario avvertimento dell'occhiuta addetta alla reception e il gruppetto si scioglie, ma senza mugugni o proteste. Nella pausa fra le lezioni, i ragazzi chiacchierano e scherzano all'aperto, tutti con il viso ben protetto, mentre qualche alunno che quest'anno taglia il traguardo della maturità si fa immortalare dai compagni che scattano foto con i loro smartphone.

L'atmosfera, nel complesso, appare rilassata come in un giorno di scuola qualsiasi, di un anno qualsiasi. «E'stato fatto un buon lavoro sorride dietro la mascherina la professoressa Losavio - per questo il nostro istituto, finora, non ha registrato casi di infezione, ma solo alcuni contagi nati in ambito familiare e tutti risoltisi per il meglio».

Per quanto riguarda l'Istituto comprensivo Vittorino da Feltre, nel cui ambito ricadono le seconde e terze medie, la dirigente Barbara Stevanin è stata per l'intera mattinata di ieri in costante contatto con l'assessora alla Pubblica istruzione Cristina Pollazzi per informarla dei criteri organizzativi durante i quattordici giorni di dad. «Gli alunni seguiranno le lezioni a distanza, ma gli insegnanti saranno presenti in aula spiega Pollazzi - Ogni lezione durerà quarantacinque minuti invece di un'ora perché questo è il tempo massimo stimato per tale di tipo di didattica. Se si va oltre, lo studente si deconcentra. Vi è un contatto continuo e diretto fra la scuola e l'amministrazione, che si sente più che mai vicina alle famiglie in questo difficile momento. L'Istituto comprensivo ha circa mille studenti e nessuno è risultato finora positivo». Continueranno le lezioni in presenza per gli scolari con bisogni educativi speciali o con disabilità. Nella vicina Montegrotto, dove due classi della primaria sono in quarantena ma senza particolari criticità, l'amministrazione comunale assicura un potenziamento delle connessioni internet per favorire chi studia da casa.

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA