IL RITORNOPADOVA C'è il sole ma anche il vento. Meglio indossare un foulard attorno al collo. Alla residenza di via Beato Pellegrino dell'Alta Vita Ira gli anziani ospiti si preparano a vedere i propri familiari in giardino. Il via alle visite senza il vetro è stato ieri. In giardino, seduti a un tavolo di plastica da esterno, abbastanza largo da mantenere anche più di un metro di distanza. Altri si incontrano in una grande sala...