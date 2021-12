PALESTRO

PADOVA Finiscono all'asta gli spazi dell'Inps in via Brigata Padova nel quartiere Palestro, occupati a più riprese da Bios lab.

Il prossimo 27 gennaio, infatti, andranno all'asta due negozi di proprietà dell'ente previdenziale che si affacciano su via Brigata Padova. Il primo (base d'asta 39.000 euro) misura 46 metri quadri, il secondo (base d'asta 130.000 euro) è un negozio al piano terra da 167 metri quadri dotato di retro negozio, bagno e sottonegozio.

I due spazi a più riprese sono stati occupati dagli attivisti del collettivo universitario di Scienze Politiche che hanno dato vita a Bioslab. Gli ex negozi sono stati poi sgomberatati.

«Il progetto Bios Lab vuole essere un luogo a disposizione della cittadinanza per progetti di mutualismo sociale a sostegno di tutti quei soggetti colpiti dalla crisi economica e dai processi di precarizzazione dovuti alle politiche di austerity: dai lavoratori precari, agli anziani, agli stranieri e alle nuove famiglie spiegavano a suo tempo gli attivisti sul loro sito - Tra i progetti del Laboratorio stiamo costruendo uno sportello legale per lavoratori e precari, un consultorio autogestito, corsi di lingua per italiani e stranieri, servizi di doposcuola, corsi di internet per anziani, laboratori teatrali, presentazioni di libri e diverse altre attività proposte dai molti residenti che hanno attraversato questi locali fino ad oggi».

L'asta pubblica del prossimo 27 gennaio prevede la vendita anche di altri immobili di proprietà dell'Inps. All'incanto finirà anche un ufficio da 115 metri quadri che si affaccia su via Tirana. Si parte da una base d'asta di 97.762 euro.

Alberto Rodighiero

