All'Arcella il Sabato ecologico e del riuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAPADOVA Tornano i Sabati ecologici e del Riuso all'Arcella. Oggi dalle 9 alle 13 in piazzale Azzurri d'Italia il Comune e AcegasApsAmga ripropongono due iniziative per contrastare l'abbandono dei rifiuti ingombranti nel territorio. I cittadini che si recheranno in piazzale Azzurri d'Italia troveranno ad accoglierli gli operatori della multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quelle particolari tipologie di rifiuti che non possono essere conferite nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio...