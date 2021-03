Una lunga esperienza in campo medico e amministrativo, ma anche una viscerale passione per la scrittura che l'ha portato a farsi conoscere anche come apprezzato autore. Il dottor

Aldo Mariotto si appresta a diventare il nuovo direttore sanitario dell'UIss 6 Euganea.

L'ultimo incarico ricoperto è quello di direttore sanitario del Cro di Aviano.

La comunicazione ufficiale da parte dell'azienda sanitaria non è ancora arrivata ma la notizia si è già diffusa tra diversi colleghi veneti e friulani.

Sessantatré anni, nato a Venezia, Mariotto è uno specialista in Igiene con master in Business Administration a Londra. Affiancherà il nuovo direttore generale dell'Ulss Paolo Fortuna e nella sede padovana di via Scrovegni prenderà il posto della dottoressa Patrizia Benini, promossa dalla Regione al vertice dello Iov.

Prima di arrivare al Centro oncologico di Aviano il dottor Mariotto era stato un dirigente sanitario di spicco della Regione Friuli (direttore sanitario dell'azienda universitaria di Trieste)

e, prima ancora, direttore sanitario della Ulss di Adria.

N el Padovano ha già lavorato come direttore dei distretti

di Piove di Sacco e di Este-Montagnana. Alla vecchia Ulss 16 di Padova aveva diretto l'Ospedale geriatrico.

Curiosità: ha partecipato anche alla Fiera delle parole di Padova con il suo The day before Dallas, il libro in cui ricostruisce le ultime ore del presidente Kennedy.

