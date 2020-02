ALBIGNASEGO

Genitori e alunni promuovono la mensa e il trasporto scolastico. Alla luce di un questionario predisposto dal Comune, il servizio di ristorazione ha ottenuto il punteggio di 7,5, mentre il pulmino casa-scuola (e ritorno) 8,24. Si tratta di dati invariati rispetto a un primo sondaggio effettuato tre anni fa. Per quanto riguarda la mensa, il giudizio complessivo ha centrato un 7 pieno. Bene la pulizia dei refettori (8,2) e la gentilezza degli addetti (8,5). I nuovi locali dedicati ai pasti della primaria Marconi risultano molto apprezzati dagli alunni; tanto che all'inizio dell'anno scolastico hanno inviato una lettera di ringraziamento al sindaco Filippo Giacinti per l'intervento di riqualificazione eseguito durante il periodo estivo. In tema di pietanze, mamme e papà chiedono di calibrare l'abbinamento tra il primo e il secondo, in modo che almeno uno dei due possa essere gradito alla maggior parte dei bambini.

«Il menu è organizzato dalla Camst spiega l'assessore all'Istruzione, Roberta Basana e viene costantemente sottoposto alla valutazione della dietista comunale. Deve rispettare le normative regionali ed europee indicate dal Servizio di alimentazione e nutrizione dell'Ulss 6 Euganea». Durante la pausa pranzo, inoltre, si fa anche lezione di educazione alimentare: «Gli allievi vengono invitati a mangiare di tutto, ad assaggiare e ad apprezzare ogni sapore, pure i più insoliti.

Capitolo trasporto scolastico. In questo caso il gradimento è più che positivo: la distanza tra l'abitazione e la fermata dello scuolabus ha ottenuto un 9,47, seguita dalla puntualità del pulmino (8,76). «I risultati ci gratificano aggiunge il primo cittadino . L'amministrazione, gli uffici e le ditte fornitrici stanno portando avanti un vero e proprio lavoro di squadra. In cima alla nostra agenda politica la salute, la sicurezza e, in generale, la cura dei nostri concittadini più piccoli». In occasione della prossima gara relativa al trasporto scolastico il Municipio chiederà al gestore di estendere il servizio, attualmente provvisorio, alla primaria Rodari. Previste infine speciali agevolazioni per le famiglie numerose, con tre o più figli. Nello specifico, il costo di un singolo buono pasto della mensa scende da 4,60 euro a 2,50 euro. Per il servizio di andata e ritorno la rata del trasporto scolastico costa 165 euro al posto di 255 euro. Oppure 110 euro, piuttosto che 170 euro, per la sola andata (o ritorno). F.Cav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA