ALBIGNASEGOEccolo, finalmente, il primo step per la realizzazione dello scolo antiallagamenti Carpanedo-Sabbioni. Dopodomani, martedì, alle 19, nella sala riunioni del Municipio di via Milano, la terza commissione discuterà la convenzione per il finanziamento e la realizzazione del nuovo collettore. «Un manufatto a completamento degli interventi prioritari per la sistemazione idraulica del bacino Pratiarcati, fra il Consorzio, i Comuni interessati e la Provincia di Padova», si legge nell'ordine del giorno. Il passaggio successivo sarà...