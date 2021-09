Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALBIGNASEGOConto alla rovescia ad Albignasego per eleggere il nuovo sindaco della città. Stiamo parlando del territorio più importante della cintura urbana che nel corso degli ultimi anni è maggiormente cresciuto in fatto di servizi ed opportunità per la popolazione.GLI SFIDANTITre i nomi in lizza: Filippo Giacinti, 46 anni, avvocato, primo cittadino uscente, Luisa Fantinato, 43 anni avvocato e Paolo Carpanese, pensionato di 78 anni....