SANTA GIUSTINA IN COLLEDa quell'incidente non si è più rialzato. Ha lottato strenuamente, ma alla fine si è dovuto arrendere. Un'agonia durata oltre 25 anni. Il cuore di Alberto Martellozzo ha smesso di battere. Ricoverato in ospedale a Camposampiero per un problema respiratorio, si è aggravato ed è morto. Aveva 42 anni. Era nato il 19 dicembre del 1978. Ora vivono nello strazio la mamma Fernanda e i fratelli Massimo e Valentino. É...