LA CRONACA

PADOVA Tragedia sfiorata ieri pomeriggio al Parco dei Faggi di Voltabarozzo. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto un grande pioppo che è crollato proprio dove era in corso una festa di laurea. Due dei ragazzi che partecipavano non hanno fatto in tempo a fuggire e sono stati investiti dai rami della chioma, riportando escoriazioni, ferite e diverse contusioni fortunatamente non gravi. I due giovani si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per i controlli del caso.

LA TESTIMONIANZA

«Avevamo deciso di festeggiare al parco per stare più tranquilli e perché anche il laureato abita a Voltabarozzo. Così dopo la proclamazione siamo venuti qui - racconta ancora visibilmente scosso uno dei giovani - Abbiamo appeso un papiro, messo dei teli a terra per non sporcare. Praticamente la festa era finita, stavamo sgomberando quando abbiamo sentito un rumore fortissimo e sordo. In quell'istante abbiamo visto l'albero muoversi. Siamo fuggiti in tutte le direzioni, ma una delle ragazze ed un ragazzo sono stati colpiti dall'albero che, cadendo ha tirato giù anche dei rami di altre due piante vicine».

Ancora bianco in volto, il ragazzo sospira e poi riprende il racconto della tragedia sfiorata per un soffio: «Il nostro amico è rimasto sotto la chioma i cui rami erano grossi, ma per fortuna ha evitato il tronco enorme o sarebbe accaduto il peggio - continua - Quando è uscito aveva diversi tagli ed escoriazioni sulle braccia e sul volto, perdeva sangue dal naso, aveva gli occhiali rotti e sentiva dolore in diverse parti del corpo. La ragazza invece, anche lei colpita dalla chioma mentre era più di lato, ha avuto una botta in testa e tutti e due sono andati al pronto soccorso. Abbiamo avuto tanta paura, è successo tutto in brevissimo tempo, forse è stata una raffica di vento più forte delle altre non saprei. Eppure siamo in un parco pubblico, in orario di apertura - conclude - e certo non si pensa che possa cadere un albero. E' stato terribile. Appena ci siamo ripresi abbiamo chiamato i vigili».

I SOCCORSI

Al Parco dei Faggi è arrivata una pattuglia della polizia locale che, verificato l'accaduto, ha subito provveduto a bloccare l'accesso allo storico parco. Sul posto è arrivato anche Alessandro Angrilli, portavoce del Comitato Tutela Alberi e Territorio che collabora con il Comitato Tutela Parco dei Faggi - Sgaravatti. «Si dovrà esaminare l'albero caduto anche se è strano sia crollato da solo anche se in mezzo ad altri - commenta Angrilli - In questo storico parco, dove c'è anche un albero monumentale censito dalla Regione, l'amministrazione ha continuato a capitozzare e potare le piante, cosa da non fare in un giardino storico. Si tratta di operazioni che indeboliscono gli alberi, in particolare le radici. La capitozzatura è un grave rischio per la pianta e rende più veloci le raffiche di vento che non trovano ostacoli. Secondo l'amministrazione - chiude - i controlli su tutte le piante sono stati eseguiti nel 2019 in questo caso sembra però che l'albero non sia stato sradicato ma spezzato alla base e quindi era marcio ma un albero, non marcisce da un anno all'altro».

LA PROVINCIA

Le forti raffiche di vento che, ieri pomeriggio, hanno flagellato città e provincia hanno colpito in diversi territori. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade dai rami spezzati caduti sulle carreggiate ma il vento non ha abbattuto solo piante. A Stanghella poco prima delle 17 si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Este, coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri che si sono occupati di regolamentare il traffico, per rimuovere dalla scarpata che costeggia la provinciale un palo della Telecom che rendeva pericolosa la circolazione.

Luisa Morbiato

