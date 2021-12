LA SITUAZIONE

ABANO Alberghi delle Terme Euganee accessibili ai clienti stranieri solo se risulteranno vaccinati oppure guariti, con al seguito tanto di green pass o documento equivalente e tampone.

Le ultime disposizioni dell'esecutivo guidato da Mario Draghi per fronteggiare il Covid-19 sono state giudicate con preoccupazione e sconcerto dagli imprenditori del settore. Il timore, a pochi giorni dal Natale, è che questo giro di vite provochi disdette a raffica da Germania, Austria, Francia e Svizzera.

«Si tratta di un'ulteriore limitazione turistica che aggrava la situazione del comparto dichiara il presidente di Federalberghi Terme Euganee Emanuele Boaretto -. Speriamo che la misura sia considerata attentamente dalle autorità e dalle amministrazioni, proprio in vista delle imminenti scadenze delle prossime settimane e del periodo di festività. Il fatto che il vaccino o la guarigione da Covid siano posti come obblighi per arrivare in Italia continua Boaretto - allontana da noi un potenziale 20 per cento di clientela straniera. Considerando che a Natale e a Capodanno la maggior parte della clientela è italiana, per le nostre Terme il danno c'è, ma è contenuto».

«Per certi versi è anche accettabile, se la contropartita è quella di avere un flusso turistico almeno dignitoso per le feste natalizie e di San Silvestro. Ma per gli stranieri più vicini a noi che non avevano necessità di prendere l'aereo, penso ad esempio agli svizzeri, anche il tampone può essere un impedimento; oltretutto, è sempre più difficile riuscire a prenotare i molecolari. Perciò chi era intenzionato a trattenersi solo qualche giorno, magari per un fine settimana lungo, incontrando queste difficoltà mette in dubbio la possibilità di venire qui. Ovviamente se la misura va nella direzione di consentirci continuità nel lavoro, la comprendiamo e accettiamo, anche se rappresenta un nuovo limite».

«Certo che siamo preoccupati interviene il direttore dell'associazione di categoria Marco Gottardo -. E ci aspettiamo che una certa percentuale di prenotazioni dall'estero venga annullata».

Dati certi, al momento, non sono disponibili. Ma Gottardo azzarda comunque una previsione: «Nella settimana fra il 22 e il 29 dicembre ci attendiamo un livello di riempimento degli hotel del cinquanta per cento, quando prima del Covid era del settanta, visto che solo a Capodanno si registrava il tutto esaurito. Questo significa, indicativamente, 60mila presenze. Il nostro principale mercato estero, quello tedesco, incide normalmente in questo periodo per il 12 per cento. L'introduzione delle nuove restrizioni potrebbe farlo scendere all'8 per cento. E da quel che mi comunicano gli alberghi, si conta già qualche disdetta. La speranza conclude Gottardo è che maggiori arrivi da parte di ospiti italiani, visto che il tasso di vaccinazione nel nostro Paese supera l'80 per cento contro il 72 della Germania, compensi questa flessione».

