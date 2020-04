E' un quadro che tende all'ottimismo quello riassunto dalla direzione della Residenza al Parco alle famiglie degli ospiti. In una lettera aperta ai congiunti, i responsabili della struttura fanno infatti il punto della situazione. Ed evidenziano come sui 100 anziani ricoverati 61 siano negativi e 39 ancora positivi. Fra essi 6 ospiti restano ricoverati all'ospedale di Schiavonia. Si rende anche nota la riorganizzazione degli spazi all'interno della struttura, che vede rigidamente separati gli anziani a seconda del decorso clinico. Il primo piano accoglie in un nucleo tutti gli ospiti che non sono mai risultati positivi. Proprio ad essi ieri è stato praticato il quarto tampone di controllo. In un'altra ala dello stesso piano, ma separati, sono ora sistemati gli anziani dapprima positivi e poi negativizzati. Il secondo piano, diventato nei giorni di maggior allarme il reparto di area rossa, dove si sono registrati alcuni decessi, è suddiviso fra i positivi sintomatici e i positivi asintomatici. La separazione fra i due reparti nello stesso piano è anch'essa rigidissima. Si allarga, dunque, e diventa maggiormente autonoma nelle proprie attività l'ala definita come area verde che potrebbe essere ulteriormente accresciuta di nuovi ospiti dopo un nuovo esame negativo dei tamponi. Ma anche all'interno degli stessi reparti le misure imposte agli anziani sono severissime. In mensa mangiano ciascuno su un proprio tavolo. Ed il pasto in sala è alternativo a quello servito in stanza. «Cercheremo di mitigare gli effetti dell'isolamento sul tono dell'umore degli ospiti riporta ancora la lettera della direzione - attraverso attività individuali o di piccolo gruppo, purché siano mantenute adeguate distanze interpersonali, condotte dalla psicologa e dagli educatori». Il sindaco, Riccardo Masin: «Anche se non escludo ulteriori, ma isolati, casi di nuovo contagio, confido che si possa arrivare una normalizzazione per la metà di maggio. Apriremo un nuovo capitolo, improntato maggiormente all'attività di più serrati controlli e di una ripresa dei contatti sociali fra gli ospiti».

Lucio Piva

