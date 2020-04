IL DRAMMA

GALZIGNANO Le brutte notizie «da mettere necessariamente in preventivo» sono arrivate. Dopo i due decessi di venerdì scorso e gli altri due di sabato, un'altra coppia di anziani porta ora a 9 il conto delle vittime da Covid-19 alla Residenza al Parco. La parola paura non basta più a riassumere lo stato d'animo delle famiglie degli anziani, della direzione della Casa di Riposo e anche del sindaco, anche oggi alle prese con un bollettino epidemiologico che conta come positivi ancora 60 casi.

I NONNI

Augusta Artuso, che risiedeva a Montegrotto prima di essere accolta a Galzignano nel maggio dello scorso anno, aveva 81 anni. È spirata nel suo letto nel reparto del secondo piano della Residenza al Parco, dove sono controllati e seguiti tutti i pazienti positivi. Anche per il secondo deceduto, Claudio Tavian, trasferito domenica scorsa al reparto di rianimazione di Schiavonia non c'è stato nulla da fare, dopo che i medici del polo ospedaliero monselicense non sono riusciti a risolvere una grave crisi respiratoria. Abitava a Selvazzano ed stato accolto all'istituto di via Cingolina un anno fa. Entrambi i deceduti erano già debilitati da altre patologie pregresse.

Ieri la direzione della Residenza al Parco ha deciso di sottoporre a test sierologico tutto il personale dipendente. «Si tratta di una misura ha sottolineato Davide Vecchi che risulta necessaria soprattutto nella fase di rientro del personale contagiato il mese scorso. Mentre infatti il tampone restituisce una fotografia istantanea dello stato clinico, l'esame sierologico può invece dire con maggiore certezza quale sia lo stato di difesa dell'organismo del soggetto e soprattutto se gli individui già colpiti abbiano maturato gli anticorpi necessari a combattere contro il virus. Il personale della Residenza ha accettato di buon grado la misura dalla quale si sente più tutelato».

PREVENZIONE

La direzione non nasconde che, per le stesse ragioni, allo stesso trattamento, dovrebbero essere sottoposti anche gli ospiti della Casa di Riposo. «Ma per questo ha continuato Davide Vecchi è necessaria l'autorizzazione delle istituzioni sanitarie».

Una svolta in tal senso è attesa anche dal sindaco, Riccardo Masin. «È un bollettino di guerra osserva che ci pone davanti a nuove sconfitte, rese ancora più amare di fronte all'abnegazione del personale e dei volontari. Contiamo sul fatto che nuove misure possano mettere fine a questo flagello e ad una situazione che sta creando la disperazione fra le famiglie dei nostri ospiti»

Augusta Artuso, casalinga, avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 30 giugno. Originaria di Torreglia, si era trasferita a Montegrotto negli anni 60, in via De Nicola nella frazione di Mezzavia, subito dopo le nozze con il marito Giovenale Giraldo. Il coniuge era venuto a mancare nel 2000. Circa due anni fa, le condizioni di salute di Agostina, com'era amichevolmente chiamata dai molti che la conoscevano nel quartiere della città termale, ne avevano reso necessario il trasferimento nella struttura di accoglienza di Galzignano, dov'è stata purtroppo stroncata dal Covid-19.

Lascia nel dolore i figli Michele e Silvia. «Anche Montegrotto Terme piange una vittima per il terribile Coronavirus ha dichiarato il sindaco Riccardo Mortandello non appena raggiunto dalla notizia del decesso dell'anziana -. L'amministrazione comunale si stringe ai due figli per la perdita della cara mamma ed estende le sue condoglianze anche ai nipoti e a tutti i famigliari in questo momento di grande tristezz».

Lucio Piva

Eugenio Garzotto

