SCUOLE

PADOVA La liquidazione della Zip rischia di lasciare un'eredità molto pesante a palazzo Moroni. Non solo la grana politica con Coalizione civica che proprio non ne vuole sapere di dire addio all'ente che gestisce la zona industriale. A breve, infatti, la giunta Giordani rischia di dover accollarsi un asilo di cui non sentiva certo la mancanza. Parte integrante del Consorzio è, infatti, il Centro infanzia Zip di via Perù. L'avveniristica struttura voluta dall'ex presidente Angelo Boschetti per accogliere i figli dei lavoratori della zona industriale, al suo interno ospita un nido in grado di accogliere 42 bambini dai 3 mesi ai 3 anni e una scuola materna che mette a disposizione 37 posti. La struttura attualmente è gestita dalla Cooperativa Codess. In virtù della liquazione, però, uno dei tre soci pubblici dovrà accollarsi la struttura voluta da Boschetti.

Dal momento che appare molto difficile che Provincia e Camera di commercio decidano di farsene carico, il centro per l'infanzia, alla fine, con ogni probabilità, entrerà a far parte del patrimonio palazzo Moroni. Peccato che l'amministrazione comunale ne farebbe volentieri a meno. A Camin, infatti, il Comune già gestisce direttamente il nido Il Piccolo principe di via Basilicata che accoglie 48 bambini. Sempre nel quartiere è presente anche la scuola materna paritaria Sacro Cuore di via Piva. Insomma, i Servizi scolastici proprio non sentono la mancanza di una nuova struttura da gestire. Non solo l'asilo. La liquidazione della Zip sta, infatti, agitando, e non poco, la maggioranza che regge palazzo Moroni. Da una parte troviamo i centristi soprattutto della lista Giordani che approvano la linea del sindaco (favorevole alla liquidazione) e, dall'altra, Coalizione civica che, invece, non nasconde la sua contrarietà alla chiusura del Zip. In mezzo, come sempre, il Partito democratico che preferisce mantenere un profilo più che basso.

